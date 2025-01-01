Klasse CiADXWilder
CiADXWilder ist eine Klasse für Arbeit mit dem technischen Indikator "Average Directional Index by Welles Wilder".
Beschreibung
Klasse CiADXWilder bietet die Erstellung, Konfiguration und Datenzugriff für den Indikator "Average Directional Index by Welles Wilder".
Deklaration
|
class CiADXWilder: public CIndicator
Kopf
|
#include <Indicators\Trend.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CiADXWilder
Gruppen der Klassenmethode
|
Attribute
|
|
Erhält den Mittelungszeitraum
|
Erstellung
|
|
Erstellt den Indikator
|
Datenzugriff
|
|
Erhält Pufferdaten der Hauptlinie
|
Erhält Pufferdaten der Linie +DI
|
Erhält Pufferdaten der Linie -DI
|
Eingabe/Ausgabe
|
|
virtual Type
|
Virtuelle Identifizierungsmethode
|
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Methoden geerbt von der Klasse CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Methoden geerbt von der Klasse CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Methoden geerbt von der Klasse CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Methoden geerbt von der Klasse CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription