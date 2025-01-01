DokumentationKategorien
CiADXWilder 

Klasse CiADXWilder

CiADXWilder ist eine Klasse für Arbeit mit dem technischen Indikator "Average Directional Index by Welles Wilder".

Beschreibung

Klasse CiADXWilder bietet die Erstellung, Konfiguration und Datenzugriff für den Indikator "Average Directional Index by Welles Wilder".

Deklaration

   class CiADXWilder: public CIndicator

Kopf

   #include <Indicators\Trend.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiADXWilder

Gruppen der Klassenmethode

Attribute

 

MaPeriod

Erhält den Mittelungszeitraum

Erstellung

 

Create

Erstellt den Indikator

Datenzugriff

 

Main

Erhält Pufferdaten der Hauptlinie

Plus

Erhält Pufferdaten der Linie +DI

Minus

Erhält Pufferdaten der Linie -DI

Eingabe/Ausgabe

 

virtual Type

Virtuelle Identifizierungsmethode

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Methoden geerbt von der Klasse CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Methoden geerbt von der Klasse CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Methoden geerbt von der Klasse CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription