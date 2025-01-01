InsertArray

Fügt Elementen aus einem anderen Array ins angegebene Array beginnend mit der angegebenen Position ein.

bool InsertArray(

const CArrayObj* src,

int pos

)

Parameter

src

[in] Ein Zeiger auf die Instanz der CArrayObj-Klasse, die eine Quelle von Elementen für Einfügen ist.

pos

[in] Die Einfügeposition im Array

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Elementen nicht eingefügt werden können.

Hinweis

Siehe CArrayObj::AddArray(const CArrayObj*).

Beispiel: