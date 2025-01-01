Klasse CiBWMFI
CiBWMFI ist eine Klasse für Arbeit mit dem technischen Indikator "Market Facilitation Index by Bill Williams".
Beschreibung
Klasse CiBWMFI bietet die Erstellung, Konfiguration und Datenzugriff für des Indikators "Market Facilitation Index by Bill Williams".
Deklaration
class CiBWMFI: public CIndicator
Kopf
#include <Indicators\BillWilliams.mqh>
Vererbungshierarchie
CiBWMFI
Gruppen der Klassenmethode
Attribute
Erhält das Verwendungsobjekt (Preistyp, Handle)
Erstellung
|
Erstellt den Indikator
|
Datenzugriff
|
Erhält Pufferdaten
|
Eingabe/Ausgabe
|
virtual Type
Virtuelle Identifizierungsmethode
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Methoden geerbt von der Klasse CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Methoden geerbt von der Klasse CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Methoden geerbt von der Klasse CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Methoden geerbt von der Klasse CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription