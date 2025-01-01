Klasse CiChaikin
CiChaikin ist eine Klasse für Arbeit mit dem technischen Indikator "Chaikin Oscillator".
Beschreibung
Klasse CiChaikin bietet die Erstellung, Konfiguration und Datenzugriff für den Indikator "Chaikin Oscillator".
Deklaration
|
class CiChaikin: public CIndicator
Kopf
|
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CiChaikin
Gruppen der Klassenmethode
|
Attribute
|
|
Erhält den Mittelungszeitraum der schnellen MA
|
Erhält den Mittelungszeitraum der langsamen MA
|
Erhält den Mittelungszeitraum
|
Erhält das Verwendungsobjekt (Preistyp, Handle)
|
Erstellung
|
|
Erstellt den Indikator
|
Datenzugriff
|
|
Erhält Pufferdaten
|
Eingabe/Ausgabe
|
|
virtual Type
|
Virtuelle Identifizierungsmethode
|
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Methoden geerbt von der Klasse CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Methoden geerbt von der Klasse CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Methoden geerbt von der Klasse CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Methoden geerbt von der Klasse CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription