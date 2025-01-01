Klasse CiStdDev
CiStdDev ist eine Klasse für Arbeit mit dem technischen Indikator "Standard Deviation".
Beschreibung
Klasse CiStdDev bietet die Erstellung, Konfiguration und Datenzugriff für den Indikator "Standard Deviation".
Deklaration
class CiStdDev: public CIndicator
Kopf
#include <Indicators\Trend.mqh>
Vererbungshierarchie
CiStdDev
Gruppen der Klassenmethode
Attribute
Erhält den Mittelungszeitraum
Erhält den Versatz entlang der Preisachse
Erhält den Mittelungsverfahren
Erhält das Verwendungsobjekt (Preistyp, Handle)
Erstellung
Erstellt den Indikator
|
Datenzugriff
Erhält Pufferdaten
|
Eingabe/Ausgabe
virtual Type
Virtuelle Identifizierungsmethode
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Methoden geerbt von der Klasse CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Methoden geerbt von der Klasse CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Methoden geerbt von der Klasse CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Methoden geerbt von der Klasse CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription