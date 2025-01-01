Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekIndikatorenBasisklassenCIndicatorBarsCalculated HandleStatusFullReleaseCreateBufferResizeBarsCalculatedGetDataRefreshMinimumMinValueMaximumMaxValueMethodDescriptionPriceDescriptionVolumeDescriptionAddToChartDeleteFromChart BarsCalculated Gibt die Anzahl der berechneten Daten für den Indikator zurück. int BarsCalculated() const; Rückgabewert Gibt die Anzahl der berechneten Daten im Indikator-Puffer oder -1 beim Fehler (Daten noch nicht berechnet) zurück. BufferResize GetData