MinValue

Erhält den kleinsten Wert des angegebenen Puffers im angegebenen Bereich.

double MinValue(

const int buffer_num,

const int start,

const int count,

int& index

) const

Parameter

buffer_num

[in] Nummer des Puffers um nach dem Wert zu suchen.

start

[in] Startindex des Suchbereichs.

count

[in] Die Größe des Suchbereichs (Anzahl der Elementen).

index

[out] Die Referenz an die Variable um den Wert des gefundenen Elements zu platzieren.

Rückgabewert

Der Wert des minimalen Elements des angegebenen Puffers im angegebenen Bereich.

Hinweis

Der Index des gefundenen Elements wird an der Referenz index platziert.