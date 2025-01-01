- Handle
- Status
- FullRelease
- Create
- BufferResize
- BarsCalculated
- GetData
- Refresh
- Minimum
- MinValue
- Maximum
- MaxValue
- MethodDescription
- PriceDescription
- VolumeDescription
- AddToChart
- DeleteFromChart
MinValue
Erhält den kleinsten Wert des angegebenen Puffers im angegebenen Bereich.
|
double MinValue(
Parameter
buffer_num
[in] Nummer des Puffers um nach dem Wert zu suchen.
start
[in] Startindex des Suchbereichs.
count
[in] Die Größe des Suchbereichs (Anzahl der Elementen).
index
[out] Die Referenz an die Variable um den Wert des gefundenen Elements zu platzieren.
Rückgabewert
Der Wert des minimalen Elements des angegebenen Puffers im angegebenen Bereich.
Hinweis
Der Index des gefundenen Elements wird an der Referenz index platziert.