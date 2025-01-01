DokumentationKategorien
Sucht nach einem Element in einem sortierten Array, das gleich dem Muster ist.

int  Search(
   CObject*  element      // Muster
   ) const

Parameter

element

[in]  Element-Muster um im Array zu suchen.

Rückgabewert

Die Position des gefundenen Elements beim Erfolg, -1 - wenn kein Element gefunden ist.

Beispiel:

//--- example for CArrayObj::Search(CObject*)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- add arrays elements
   //--- . . .
   //--- sort array
   array.Sort();
   //--- create sample
   CObject *sample=new CObject;
   if(sample==NULL)
     {
      printf("Sample create error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- set sample attributes
   //--- . . .
   //--- search element
   if(array.Search(sample)!=-1) printf("Element found");
   else                         printf("Element not found");
   //--- delete array
   delete array;
  }