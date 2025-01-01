Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekIndikatorenBasisklassenCIndicatorPriceDescription HandleStatusFullReleaseCreateBufferResizeBarsCalculatedGetDataRefreshMinimumMinValueMaximumMaxValueMethodDescriptionPriceDescriptionVolumeDescriptionAddToChartDeleteFromChart PriceDescription Wandelt den Wert der Enumeration ENUM_APPLIED_PRICE in eine Zeile um. string PriceDescription( const int val // Wert ) const Parameter val [in] Der Wert für Umwandlung. Rückgabewert Eine Zeile, die dem Wert der Enumeration ENUM_APPLIED_PRICE entspricht. MethodDescription VolumeDescription