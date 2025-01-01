Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekIndikatorenBasisklassenCIndicatorBufferResize HandleStatusFullReleaseCreateBufferResizeBarsCalculatedGetDataRefreshMinimumMinValueMaximumMaxValueMethodDescriptionPriceDescriptionVolumeDescriptionAddToChartDeleteFromChart BufferResize Setzt die Puffer-Größe für einen Indikator. virtual bool BufferResize( const int size // Größe ) Parameter size [in] Die neue Puffer-Größe. Rückgabewert Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false. Hinweis Alle Puffer eines Indikators haben die gleiche Größe. Create BarsCalculated