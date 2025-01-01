BufferResize

Setzt die Puffer-Größe für einen Indikator.

virtual bool BufferResize(

const int size

)

Parameter

size

[in] Die neue Puffer-Größe.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.

Hinweis

Alle Puffer eines Indikators haben die gleiche Größe.