BufferResize

Setzt die Puffer-Größe für einen Indikator.

virtual bool  BufferResize(
   const int  size      // Größe
   )

Parameter

size

[in]  Die neue Puffer-Größe.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.

Hinweis

Alle Puffer eines Indikators haben die gleiche Größe.