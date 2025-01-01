Technische Indikatoren und Zeitreihen

Dieser Abschnitt enthält die Details der Arbeit mit Klassen von technischen Indikatoren und Zeitreihen, und auch die Beschreibungen der relevanten Komponenten der Standardbibliothek MQL5.

Durch die Verwendung der Klassen von technischen Indikatoren und Zeitreihen, sparen Sie Zeit bei der Entwicklung von benutzerdefinierten Anwendungen (Skripte, Expert Advisors).

Die Standardbibliothek MQL5 (in Bezug auf technische Indikatoren und Zeitreihen) befindet sich im Arbeitsverzeichnis des Terminals im Ordner Include\Indicators.