AddToChart

Fügt einen Indikator auf den Chart hinzu.

bool AddToChart(
   const long chart,      // Chart ID
   const int  subwin      // Index des Untenfensters
   )

Parameter

chart
[in] ID des Charts.

subwin
[in] Index des Unterfensters.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn der Indikator auf den Chart nicht hinzugefügt werden konnte.