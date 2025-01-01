DokumentationKategorien
AddToChart

Fügt einen Indikator auf den Chart hinzu.

bool  AddToChart(
   const long  chart,     // Chart ID
   const int  subwin      // Index des Untenfensters
   )

Parameter

chart

[in]  ID des Charts.

subwin

[in]  Index des Unterfensters.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn der Indikator auf den Chart nicht hinzugefügt werden konnte.