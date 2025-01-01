AddToChart

Fügt einen Indikator auf den Chart hinzu.

bool AddToChart(

const long chart,

const int subwin

)

Parameter

chart

[in] ID des Charts.

subwin

[in] Index des Unterfensters.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn der Indikator auf den Chart nicht hinzugefügt werden konnte.