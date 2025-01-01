DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekIndikatorenBasisklassenCIndicatorRefresh 

Refresh

Aktualisiert Daten eines Indikators. Es wird empfohlen, Refresh() vor der Verwendung von GetData() aufzurufen.

virtual void  Refresh(
   const int  flags=OBJ_ALL_PERIODS      // Flags
   )

Parameter

flags=OBJ_ALL_PERIODS

[in]  Flags von Timeframe-Aktualisierung