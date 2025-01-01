- FreeMode
Detach
Nimmt ein Element aus der angegebene Position des Arrays aus.
|
CObject* Detach(
Parameter
pos
[in] Position des ausgenommenen Elements im Array.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg einen Zeiger auf das ausgenommenen Element zurück, NULL wenn das Element nicht ausgenommen werden kann.
Hinweis
Bei der Ausnahme aus einem Array wird das Element nicht gelöscht in jedem Zustand des Flags von Speicherverwaltung. Ein Zeiger auf ein ausgenommenen Element soll nach der Verwendung freigegeben werden.
Beispiel:
|
//--- example for CArrayObj::Detach(int)