Update

Ändert ein Element an der angegebenen Position des Arrays.

bool Update(

int pos,

CObject* element

)

Parameter

pos

[in] Die Position eines Elements im Array zu ändern

element

[in] Der neue Wert des Elements

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn das Element nicht geändert werden kann.

Hinweis

Das Element wird nicht geändert werden, wenn ein ungültiger Zeiger (zB NULL) als Parameter übergeben wird. Wenn der Speicherverwaltungsmechanismus aktiviert ist, wird der Speicher von ersetzten Elementen wieder freigegeben.

Beispiel: