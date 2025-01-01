- FreeMode
Update
Ändert ein Element an der angegebenen Position des Arrays.
|
bool Update(
Parameter
pos
[in] Die Position eines Elements im Array zu ändern
element
[in] Der neue Wert des Elements
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn das Element nicht geändert werden kann.
Hinweis
Das Element wird nicht geändert werden, wenn ein ungültiger Zeiger (zB NULL) als Parameter übergeben wird. Wenn der Speicherverwaltungsmechanismus aktiviert ist, wird der Speicher von ersetzten Elementen wieder freigegeben.
Beispiel:
|
//--- example for CArrayObj::Update(int,CObject*)