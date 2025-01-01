DokumentationKategorien
Klasse CiBands

CiBands ist eine Klasse für Arbeit mit dem technischen Indikator "Bollinger Bands®".

Beschreibung

Klasse CiBands bietet die Erstellung, Konfiguration und Datenzugriff für den Indikator "Bollinger Bands".

Deklaration

   class CiBands: public CIndicator

Kopf

   #include <Indicators\Trend.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiBands

Gruppen der Klassenmethode

Attribute

 

MaPeriod

Erhält den Mittelungszeitraum

MaShift

Erhält den Versatz entlang der Preisachse

Deviation

Erhält den Wert der Abweichung

Applied

Erhält das Verwendungsobjekt (Preistyp, Handle)

Erstellung

 

Create

Erstellt den Indikator

Datenzugriff

 

Base

Erhält Pufferdaten der Hauptlinie

Upper

Erhält Pufferdaten der oberen Linie

Lower

Erhält Pufferdaten der unteren Linie

Eingabe/Ausgabe

 

virtual Type

Virtuelle Identifizierungsmethode

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Methoden geerbt von der Klasse CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Methoden geerbt von der Klasse CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Methoden geerbt von der Klasse CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription