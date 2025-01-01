Klasse CiBands
CiBands ist eine Klasse für Arbeit mit dem technischen Indikator "Bollinger Bands®".
Beschreibung
Klasse CiBands bietet die Erstellung, Konfiguration und Datenzugriff für den Indikator "Bollinger Bands".
Deklaration
class CiBands: public CIndicator
Kopf
#include <Indicators\Trend.mqh>
Vererbungshierarchie
CiBands
Gruppen der Klassenmethode
Attribute
Erhält den Mittelungszeitraum
Erhält den Versatz entlang der Preisachse
Erhält den Wert der Abweichung
Erhält das Verwendungsobjekt (Preistyp, Handle)
Erstellung
Erstellt den Indikator
Datenzugriff
Erhält Pufferdaten der Hauptlinie
Erhält Pufferdaten der oberen Linie
Erhält Pufferdaten der unteren Linie
Eingabe/Ausgabe
virtual Type
Virtuelle Identifizierungsmethode
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Methoden geerbt von der Klasse CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Methoden geerbt von der Klasse CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Methoden geerbt von der Klasse CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Methoden geerbt von der Klasse CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription