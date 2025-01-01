Klasse CiMA
CiMA ist eine Klasse für Arbeit mit dem technischen Indikator "Moving Average".
Beschreibung
Klasse CiAM bietet die Erstellung, Konfiguration und Datenzugriff für den Indikator "Moving Average".
Deklaration
|
class CiMA: public CIndicator
Kopf
|
#include <Indicators\Trend.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CiMA
Gruppen der Klassenmethode
|
Attribute
|
|
Erhält den Mittelungszeitraum
|
Erhält den Versatz entlang der Preisachse
|
Erhält den Mittelungsverfahren
|
Erhält das Verwendungsobjekt (Preistyp, Handle)
|
Erstellung
|
|
Erstellt den Indikator
|
Datenzugriff
|
|
Erhält Pufferdaten
|
Eingabe/Ausgabe
|
|
virtual Type
|
Virtuelle Identifizierungsmethode
|
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Methoden geerbt von der Klasse CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Methoden geerbt von der Klasse CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Methoden geerbt von der Klasse CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Methoden geerbt von der Klasse CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription