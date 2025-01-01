DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekIndikatorenTrendindikatorenCiIchimoku 

Klasse CiIchimoku

CiIchimoku ist eine Klasse für Arbeit mit dem technischen Indikator "Ichimoku Kinko Hyo".

Beschreibung

Klasse CiIchimoku bietet die Erstellung, Konfiguration und Datenzugriff für den Indikator "Ichimoku Kinko Hyo".

Deklaration

   class CiIchimoku: public CIndicator

Kopf

   #include <Indicators\Trend.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiIchimoku

Gruppen der Klassenmethode

Attribute

 

TenkanSenPeriod

Erhält die Periode TenkanSen

KijunSenPeriod

Erhält die Periode KijunSen

SenkouSpanBPeriod

Erhält die Periode SenkouSpanB

Erstellung

 

Create

Erstellt den Indikator

Datenzugriff

 

TenkanSen

Erhält Pufferdaten der Linie TenkanSen

KijunSen

Erhält Pufferdaten der Linie KijunSen

SenkouSpanA

Erhält Pufferdaten der Linie SenkouSpanA

SenkouSpanB

Erhält Pufferdaten der Linie SenkouSpanB

ChinkouSpan

Erhält Pufferdaten der Linie ChikouSpan

Eingabe/Ausgabe

 

virtual Type

Virtuelle Identifizierungsmethode

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Methoden geerbt von der Klasse CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Methoden geerbt von der Klasse CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Methoden geerbt von der Klasse CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription