Klasse CiIchimoku
CiIchimoku ist eine Klasse für Arbeit mit dem technischen Indikator "Ichimoku Kinko Hyo".
Beschreibung
Klasse CiIchimoku bietet die Erstellung, Konfiguration und Datenzugriff für den Indikator "Ichimoku Kinko Hyo".
Deklaration
class CiIchimoku: public CIndicator
Kopf
#include <Indicators\Trend.mqh>
Vererbungshierarchie
CiIchimoku
Gruppen der Klassenmethode
Attribute
Erhält die Periode TenkanSen
Erhält die Periode KijunSen
Erhält die Periode SenkouSpanB
Erstellung
Erstellt den Indikator
Datenzugriff
Erhält Pufferdaten der Linie TenkanSen
Erhält Pufferdaten der Linie KijunSen
Erhält Pufferdaten der Linie SenkouSpanA
Erhält Pufferdaten der Linie SenkouSpanB
Erhält Pufferdaten der Linie ChikouSpan
Eingabe/Ausgabe
virtual Type
Virtuelle Identifizierungsmethode
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Methoden geerbt von der Klasse CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Methoden geerbt von der Klasse CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Methoden geerbt von der Klasse CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Methoden geerbt von der Klasse CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription