AssignArray
Kopiert Elementen aus einem anderen Array ins angegebenen Array.
bool AssignArray(
Parameter
src
[in] Ein Zeiger auf die Instanz der CArrayObj-Klasse, die eine Quelle von Elementen für Kopieren ist.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Elementen nicht kopiert werden können.
Hinweis
Wenn das Empfänger-Array vor dem Aufruf von AssignArray nicht leer ist, werden alle seine Elemente aus dem Array gelöscht werden. Wenn ein Flag von Speicherverwaltung gesetzt ist, dann wird der Speicher von gelöschten Elementen befreit werden. Das Empfänger-Array wird eine exakte Kopie von Quelle-Array. Für weitere Informationen siehe CArrayObj::AddArray(const CArrayObj*).
Beispiel:
//--- example for CArrayObj::AssignArray(const CArrayObj*)