Klasse CiAMA
CiAMA ist eine Klasse für Arbeit mit dem technischen Indikator "Adaptive Moving Average".
Beschreibung
Klasse CiAMA bietet die Erstellung, Konfiguration und Datenzugriff für den Indikator "Adaptive Moving Average".
Deklaration
class CiAMA: public CIndicator
Kopf
#include <Indicators\Trend.mqh>
Vererbungshierarchie
CiAMA
Gruppen der Klassenmethode
Attribute
Erhält den Mittelungszeitraum
Erhält den Mittelungszeitraum des schnellen EMA
Erhält den Mittelungszeitraum des langsamen EMA
Erhält den Versatz entlang der Preisachse
Erhält das Verwendungsobjekt (Preistyp, Handle)
Erstellung
Erstellt den Indikator
Datenzugriff
|
Erhält Pufferdaten
Eingabe/Ausgabe
|
virtual Type
Virtuelle Identifizierungsmethode
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Methoden geerbt von der Klasse CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Methoden geerbt von der Klasse CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Methoden geerbt von der Klasse CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Methoden geerbt von der Klasse CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription