Klasse CiOsMA

CiOsMA ist eine Klasse für Arbeit mit dem technischen Indikator "Moving Average of Oscillator (MACD histogram)".

Beschreibung

Klasse CiOsMA bietet die Erstellung, Konfiguration und Datenzugriff für den Indikator "Moving Average of Oscillator (MACD histogram)".

Deklaration

   class CiOsMA: public CIndicator

Kopf

   #include <Indicators\Oscilators.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiOsMA

Gruppen der Klassenmethode

Attribute

 

FastEmaPeriod

Erhält den Mittelungszeitraum des schnellen EMA

SlowEmaPeriod

Erhält den Mittelungszeitraum des langsamen EMA

SignalPeriod

Erhält den Mittelungszeitraum der Signallinie

Applied

Erhält das Verwendungsobjekt (Preistyp, Handle)

Erstellung

 

Create

Erstellt den Indikator

Datenzugriff

 

Main

Erhält Pufferdaten

Eingabe/Ausgabe

 

virtual Type

Virtuelle Identifizierungsmethode

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Methoden geerbt von der Klasse CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Methoden geerbt von der Klasse CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Methoden geerbt von der Klasse CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription