Klasse CiOsMA
CiOsMA ist eine Klasse für Arbeit mit dem technischen Indikator "Moving Average of Oscillator (MACD histogram)".
Beschreibung
Klasse CiOsMA bietet die Erstellung, Konfiguration und Datenzugriff für den Indikator "Moving Average of Oscillator (MACD histogram)".
Deklaration
class CiOsMA: public CIndicator
Kopf
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
Vererbungshierarchie
CiOsMA
Gruppen der Klassenmethode
Attribute
Erhält den Mittelungszeitraum des schnellen EMA
Erhält den Mittelungszeitraum des langsamen EMA
Erhält den Mittelungszeitraum der Signallinie
Erhält das Verwendungsobjekt (Preistyp, Handle)
Erstellung
Erstellt den Indikator
Datenzugriff
Erhält Pufferdaten
Eingabe/Ausgabe
virtual Type
Virtuelle Identifizierungsmethode
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Methoden geerbt von der Klasse CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Methoden geerbt von der Klasse CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Methoden geerbt von der Klasse CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Methoden geerbt von der Klasse CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription