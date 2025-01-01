Klasse CiFractals
CiFractals ist eine Klasse für Arbeit mit dem technischen Indikator "iFractals".
Beschreibung
Klasse CiFractals bietet die Erstellung, Konfiguration und Datenzugriff für den Indikator "iFractals".
Deklaration
|
class CiFractals: public CIndicator
Kopf
|
#include <Indicators\BillWilliams.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CiFractals
Gruppen der Klassenmethode
|
Erstellung
|
|
Erstellt den Indikator
|
Datenzugriff
|
|
Erhält Daten des oberen Puffers.
|
Erhält Daten des unteren Puffers.
|
Eingabe/Ausgabe
|
|
virtual Type
|
Virtuelle Identifizierungsmethode
|
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Methoden geerbt von der Klasse CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Methoden geerbt von der Klasse CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Methoden geerbt von der Klasse CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Methoden geerbt von der Klasse CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription