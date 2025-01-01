- FreeMode
Shutdown
Klärt ein Array mit vollständige Freigabe vom Arrary-Speicher (nicht seiner Elementen).
bool Shutdown()
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.
Hinweis
Wenn der Speicherverwaltungsmechanismus aktiviert ist, wird der Speicher von gelöschten Elementen freigegeben.
Beispiel:
//--- example for CArrayObj::Shutdown()