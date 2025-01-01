IsSorted
Erhält ein Zeichen der Sortierung des Arrays von bestimmten Variante.
|
bool IsSorted(
Parameter
mode=0
[in] Geprüfte Sortieroption.
Rückgabewert
Flag der Listesortierung. Wenn eine Liste nach der angegebenen Variante sortiert ist, wird true zurückgegeben, ansonsten false.
Hinweis
Das Zeichen der Sortierung des Arrays kann nicht direkt geändert werden. Das Zeichen der Sortierung wird durch die Methode Sort() gesetzt werden, und wird durch eine der Methoden zum Hinzufügen/Einfügen außer InsertSort(...) zurückgesetzt.
Beispiel:
|
//--- example for CArray::IsSorted()