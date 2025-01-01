IsSorted

Erhält ein Zeichen der Sortierung des Arrays von bestimmten Variante.

bool IsSorted(

int mode=0

) const

Parameter

mode=0

[in] Geprüfte Sortieroption.

Rückgabewert

Flag der Listesortierung. Wenn eine Liste nach der angegebenen Variante sortiert ist, wird true zurückgegeben, ansonsten false.

Hinweis

Das Zeichen der Sortierung des Arrays kann nicht direkt geändert werden. Das Zeichen der Sortierung wird durch die Methode Sort() gesetzt werden, und wird durch eine der Methoden zum Hinzufügen/Einfügen außer InsertSort(...) zurückgesetzt.

Beispiel: