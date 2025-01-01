DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekDatensammlungenCArrayIsSorted 

IsSorted

Erhält ein Zeichen der Sortierung des Arrays von bestimmten Variante.

bool  IsSorted(
   int  mode=0      // Sortieroption
   ) const

Parameter

mode=0

[in]  Geprüfte Sortieroption.

Rückgabewert

Flag der Listesortierung. Wenn eine Liste nach der angegebenen Variante sortiert ist, wird true zurückgegeben, ansonsten false.

Hinweis

Das Zeichen der Sortierung des Arrays kann nicht direkt geändert werden. Das Zeichen der Sortierung wird durch die Methode Sort() gesetzt werden, und wird durch eine der Methoden zum Hinzufügen/Einfügen außer InsertSort(...) zurückgesetzt.

Beispiel:

//--- example for CArray::IsSorted()
#include <Arrays\Array.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArray *array=new CArray;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- check sorted
   if(array.IsSorted())
     {
      //--- use methods for sorted array
      //--- ...
     }
   //--- delete array
   delete array;
  }
Max