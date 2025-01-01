AddArray

Am Ende des Arrays fügt Elementen aus einem anderen Array hinzu.

bool AddArray(

const CArrayObj * src

)

Parameter

src

[in] Ein Zeiger auf die Instanz der CArrayDouble-Klasse, die eine Quelle von Elementen für Hinzufügen ist.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Elementen nicht hinzugefügt werden können.

Hinweis

Hinzufügen von Elementen aus dem Array ins Array ist eigentlich das Kopieren von Zeigern. Deshalb, wenn Sie die Methode anrufen, gibt es eine "Fallgrube" - ein Zeiger auf das dynamischen Objekt kann in mehr als eine Variable existieren.

//--- example

extern bool make_error;

extern int error;

extern CArrayObj *src;

//--- Eine Instanz der Klasse CArrayObj erstellen

//--- Der Speicherverwaltungsmechanismus ist aktiviert

CArrayObj *array=new CArrayObj;

//--- Elemente aus dem Quelle-Array hinzufügen (kopieren)

if(array!=NULL)

bool result=array.AddArray(src);

if(make_error)

{

//--- Fehler machen

switch(error)

{

case 0:

//--- das Quelle-Array löschen, ohne sein Flag von Speichersteuerung zu prüfen

delete src;

//--- das Ergebnis:

//--- Anruf ist möglich

//--- ein "ungültiger" Zeiger im Empfänger-Array

break;

case 1:

//--- den Speicherverwaltungsmechanismus im Quelle-Array deaktivieren

if(src.FreeMode()) src.FreeMode(false);

//--- aber das Quelle-Array nicht löschen

//--- das Ergebnis:

//--- nach dem Löschen des Empfänger-Array ist Anruf möglich

//--- mit solchem Zeiger im Quelle-Array

break;

case 2:

//--- den Speicherverwaltungsmechanismus im Quelle-Array deaktivieren

src.FreeMode(false);

//--- den Speicherverwaltungsmechanismus im Empfänger-Array deaktivieren

array.FreeMode(false);

//--- das Ergebnis:

//--- Nach Abschluss des Programms, haben wir die "Speicherleck"

break;

}

}

else

{

//--- den Speicherverwaltungsmechanismus im Quelle-Array deaktivieren

if(src.FreeMode()) src.FreeMode(false);

//--- das Quelle-Array löschen

delete src;

//--- das Ergebnis:

//--- Anruf von Elementen des Empfänger-Arrays ist korrekt

//--- Löschen vom Empfänger-Array löscht seinen Elemente

}



Beispiel: