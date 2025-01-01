Klasse CiRVI
CiRVI ist eine Klasse für Arbeit mit dem technischen Indikator "Relative Vigor Index".
Beschreibung
Klasse CiRVI bietet die Erstellung, Konfiguration und Datenzugriff für den Indikator "Relative Vigor Index".
Deklaration
|
class CiRVI: public CIndicator
Kopf
|
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CiRVI
Gruppen der Klassenmethode
|
Attribute
|
|
Erhält den Mittelungszeitraum
|
Erstellung
|
|
Erstellt den Indikator
|
Datenzugriff
|
|
Erhält Pufferdaten der Hauptlinie
|
Erhält Pufferdaten der Signallinie
|
Eingabe/Ausgabe
|
|
virtual Type
|
Virtuelle Identifizierungsmethode
|
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Methoden geerbt von der Klasse CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Methoden geerbt von der Klasse CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Methoden geerbt von der Klasse CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Methoden geerbt von der Klasse CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription