- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
DeleteRange
Löscht eine Gruppe von Elementen an der angegebene Position des Arrays.
bool DeleteRange(
Parameter
from
[in] Position des ersten gelöschten Elements im Array.
to
[in] Position des letzten gelöschten Elements im Array.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Elementen nicht gelöscht werden können.
Hinweis
Wenn der Speicherverwaltungsmechanismus aktiviert ist, wird der Speicher von gelöschten Elementen freigegeben.
Beispiel:
//--- example for CArrayObj::DeleteRange(int,int)