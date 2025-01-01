DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekDatensammlungenCArrayObjDeleteRange 

DeleteRange

Löscht eine Gruppe von Elementen an der angegebene Position des Arrays.

bool  DeleteRange(
   int  from,     // Position des ersten Elements
   int  to        // Position des letzten Elements
   )

Parameter

from

[in]  Position des ersten gelöschten Elements im Array.

to

[in]  Position des letzten gelöschten Elements im Array.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Elementen nicht gelöscht werden können.

Hinweis

Wenn der Speicherverwaltungsmechanismus aktiviert ist, wird der Speicher von gelöschten Elementen freigegeben.

Beispiel:

//--- example for CArrayObj::DeleteRange(int,int)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- add arrays elements
   //--- . . .
   //--- delete elements
   if(!array.DeleteRange(0,10))
     {
      printf("Delete error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- delete array
   delete array;
  }
At