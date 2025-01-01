DeleteRange

Löscht eine Gruppe von Elementen an der angegebene Position des Arrays.

bool DeleteRange(

int from,

int to

)

Parameter

from

[in] Position des ersten gelöschten Elements im Array.

to

[in] Position des letzten gelöschten Elements im Array.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Elementen nicht gelöscht werden können.

Hinweis

Wenn der Speicherverwaltungsmechanismus aktiviert ist, wird der Speicher von gelöschten Elementen freigegeben.

Beispiel: