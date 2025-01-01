Klasse CiFrAMA
CiFrAMA ist eine Klasse für Arbeit mit dem technischen Indikator "Fractal Adaptive Moving Average".
Beschreibung
Klasse CiFrAMA bietet die Erstellung, Konfiguration und Datenzugriff für den Indikator "Fractal Adaptive Moving Average".
Deklaration
class CiFrAMA: public CIndicator
Kopf
#include <Indicators\Trend.mqh>
Vererbungshierarchie
CiFrAMA
Gruppen der Klassenmethode
Attribute
Erhält den Mittelungszeitraum
Erhält den Versatz entlang der Preisachse
Erhält das Verwendungsobjekt (Preistyp, Handle)
Erstellung
Erstellt den Indikator
Datenzugriff
Erhält Pufferdaten
Eingabe/Ausgabe
virtual Type
Virtuelle Identifizierungsmethode
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Methoden geerbt von der Klasse CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Methoden geerbt von der Klasse CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Methoden geerbt von der Klasse CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Methoden geerbt von der Klasse CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription