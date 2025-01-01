PeriodDescription

Wandelt den Wert der Enumeration ENUM_TIMEFRAMES in eine Zeile.

string PeriodDescription(

const int val=0

)

Parameter

val=0

[in] Der Wert für Umwandlung.

Rückgabewert

Ein String, der dem Wert der Enumeration ENUM_TIMEFRAMES entspricht.

Hinweis

Wenn kein Wert angegeben ist oder gleich Null ist, wird Arbeitstimeframe von Zeitreihe oder Indikator in eine Zeile umgewandelt.