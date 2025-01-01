Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekIndikatorenBasisklassenCSeriesPeriodDescription NameBuffersTotalTimeframeSymbolPeriodRefreshCurrentBufferSizeBufferResizeRefreshPeriodDescription PeriodDescription Wandelt den Wert der Enumeration ENUM_TIMEFRAMES in eine Zeile. string PeriodDescription( const int val=0 // Wert ) Parameter val=0 [in] Der Wert für Umwandlung. Rückgabewert Ein String, der dem Wert der Enumeration ENUM_TIMEFRAMES entspricht. Hinweis Wenn kein Wert angegeben ist oder gleich Null ist, wird Arbeitstimeframe von Zeitreihe oder Indikator in eine Zeile umgewandelt. Refresh CPriceSeries