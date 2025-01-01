- Handle
Maximum
Erhält den Index des höchsten Wertes des angegebenen Puffers im angegebenen Bereich.
|
int Maximum(
Parameter
buffer_num
[in] Nummer des Puffers um nach dem Wert zu suchen.
start
[in] Startindex des Suchbereichs.
count
[in] Die Größe des Suchbereichs (Anzahl der Elementen).
Rückgabewert
Der Index des maximalen Elements des angegebenen Puffers im angegebenen Bereich.