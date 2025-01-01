DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekIndikatorenBasisklassenCIndicatorMaximum 

Maximum

Erhält den Index des höchsten Wertes des angegebenen Puffers im angegebenen Bereich.

int  Maximum(
   const int  buffer_num,     // Puffernummer
   const int  start,          // Startindex
   const int  count           // Anzahl
   ) const

Parameter

buffer_num

[in]  Nummer des Puffers um nach dem Wert zu suchen.

start

[in]  Startindex des Suchbereichs.

count

[in]  Die Größe des Suchbereichs (Anzahl der Elementen).

Rückgabewert

Der Index des maximalen Elements des angegebenen Puffers im angegebenen Bereich.