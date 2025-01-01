Maximum

Erhält den Index des höchsten Wertes des angegebenen Puffers im angegebenen Bereich.

int Maximum(

const int buffer_num,

const int start,

const int count

) const

Parameter

buffer_num

[in] Nummer des Puffers um nach dem Wert zu suchen.

start

[in] Startindex des Suchbereichs.

count

[in] Die Größe des Suchbereichs (Anzahl der Elementen).

Rückgabewert

Der Index des maximalen Elements des angegebenen Puffers im angegebenen Bereich.