Klasse CiDEMA

CiDEMA ist eine Klasse für Arbeit mit dem technischen Indikator "Double Exponential Moving Average".

Beschreibung

Klasse CiDEMA bietet die Erstellung, Konfiguration und Datenzugriff für den Indikator "Double Exponential Moving Average".

Deklaration

   class CiDEMA: public CIndicator

Kopf

   #include <Indicators\Trend.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiDEMA

Gruppen der Klassenmethode

Attribute

 

MaPeriod

Erhält den Mittelungszeitraum

IndShift

Erhält den Versatz entlang der Preisachse

Applied

Erhält das Verwendungsobjekt (Preistyp, Handle)

Erstellung

 

Create

Erstellt den Indikator

Datenzugriff

 

Main

Erhält Pufferdaten

Eingabe/Ausgabe

 

virtual Type

Virtuelle Identifizierungsmethode

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Methoden geerbt von der Klasse CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Methoden geerbt von der Klasse CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Methoden geerbt von der Klasse CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription