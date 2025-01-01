Klasse CiDEMA
CiDEMA ist eine Klasse für Arbeit mit dem technischen Indikator "Double Exponential Moving Average".
Beschreibung
Klasse CiDEMA bietet die Erstellung, Konfiguration und Datenzugriff für den Indikator "Double Exponential Moving Average".
Deklaration
|
class CiDEMA: public CIndicator
Kopf
|
#include <Indicators\Trend.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CiDEMA
Gruppen der Klassenmethode
|
Attribute
|
|
Erhält den Mittelungszeitraum
|
Erhält den Versatz entlang der Preisachse
|
Erhält das Verwendungsobjekt (Preistyp, Handle)
|
Erstellung
|
|
Erstellt den Indikator
|
Datenzugriff
|
|
Erhält Pufferdaten
|
Eingabe/Ausgabe
|
|
virtual Type
|
Virtuelle Identifizierungsmethode
|
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Methoden geerbt von der Klasse CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Methoden geerbt von der Klasse CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Methoden geerbt von der Klasse CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Methoden geerbt von der Klasse CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription