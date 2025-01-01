- FreeMode
InsertSort
Fügt ein Element in ein sortiertes Array ein.
|
bool InsertSort(
Parameter
element
[in] Wert des Elements um ins sortierte Array einzufügen.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn das Element nicht eingefügt werden kann.
Hinweis
Das Element wird nicht ins Array hinzugefügt werden, wenn ein ungültiger Zeiger (zB NULL) als Parameter übergeben wird.
Beispiel:
|
//--- example for CArrayObj::InsertSort(CObject*)