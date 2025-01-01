InsertSort

Fügt ein Element in ein sortiertes Array ein.

bool InsertSort(

CObject* element

)

Parameter

element

[in] Wert des Elements um ins sortierte Array einzufügen.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn das Element nicht eingefügt werden kann.

Hinweis

Das Element wird nicht ins Array hinzugefügt werden, wenn ein ungültiger Zeiger (zB NULL) als Parameter übergeben wird.

Beispiel: