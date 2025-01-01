Klasse CiMACD
CiMACD ist eine Klasse für Arbeit mit dem technischen Indikator "Moving Averages Convergence-Divergence".
Beschreibung
Klasse CiMACD bietet die Erstellung, Konfiguration und Datenzugriff für den Indikator "Moving Averages Convergence-Divergence".
Deklaration
class CiMACD: public CIndicator
Kopf
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
Vererbungshierarchie
CiMACD
Gruppen der Klassenmethode
Attribute
Erhält den Mittelungszeitraum des schnellen EMA
Erhält den Mittelungszeitraum des langsamen EMA
Erhält den Mittelungszeitraum der Signallinie
Erhält das Verwendungsobjekt (Volumentyp)
Erstellung
Erstellt den Indikator
|
Datenzugriff
Erhält Pufferdaten der Hauptlinie
Erhält Pufferdaten der Signallinie
Eingabe/Ausgabe
virtual Type
Virtuelle Identifizierungsmethode
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Methoden geerbt von der Klasse CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Methoden geerbt von der Klasse CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Methoden geerbt von der Klasse CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Methoden geerbt von der Klasse CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription