Create

Erstellt einen Indikator des angegebenen Typs mit angegebenen Parameter.

bool Create(

const string symbol,

const ENUM_TIMEFRAMES period,

const ENUM_INDICATOR type,

const int num_params,

const MqlParam& params[]

)

Parameter

symbol

[in] Der Symbolname.

period

[in] Timeframe des Indikators (ein Wert aus der Enumeration ENUM_TIMEFRAMES).

type

[in] Indikatortyp (ein Wert aus der Enumeration ENUM_INDICATOR).

num_params

[in] Anzahl der Parameter für die Erstellung des Indikators.

params

[in] Referenz auf ein Array von Parametern für die Erstellung des Indikators.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, und false wenn der Indikator nicht erstellt werden konnte.