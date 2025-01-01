- Handle
- Status
- FullRelease
- Create
- BufferResize
- BarsCalculated
- GetData
- Refresh
- Minimum
- MinValue
- Maximum
- MaxValue
- MethodDescription
- PriceDescription
- VolumeDescription
- AddToChart
- DeleteFromChart
Create
Erstellt einen Indikator des angegebenen Typs mit angegebenen Parameter.
|
bool Create(
Parameter
symbol
[in] Der Symbolname.
period
[in] Timeframe des Indikators (ein Wert aus der Enumeration ENUM_TIMEFRAMES).
type
[in] Indikatortyp (ein Wert aus der Enumeration ENUM_INDICATOR).
num_params
[in] Anzahl der Parameter für die Erstellung des Indikators.
params
[in] Referenz auf ein Array von Parametern für die Erstellung des Indikators.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, und false wenn der Indikator nicht erstellt werden konnte.