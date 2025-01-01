DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekIndikatorenBasisklassenCIndicatorCreate 

Create

Erstellt einen Indikator des angegebenen Typs mit angegebenen Parameter.

bool  Create(
   const string           symbol,         // Symbolname
   const ENUM_TIMEFRAMES  period,         // Periode
   const ENUM_INDICATOR   type,           // Typ
   const int              num_params,     // Anzahl der Parameter
   const MqlParam&        params[]        // Array von Parameter
   )

Parameter

symbol

[in]  Der Symbolname.

period

[in]  Timeframe des Indikators (ein Wert aus der Enumeration ENUM_TIMEFRAMES).

type

[in]  Indikatortyp (ein Wert aus der Enumeration ENUM_INDICATOR).

num_params

[in]  Anzahl der Parameter für die Erstellung des Indikators.

params

[in]  Referenz auf ein Array von Parametern für die Erstellung des Indikators.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, und false wenn der Indikator nicht erstellt werden konnte.