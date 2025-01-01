Klasse CiTEMA
CiTEMA ist eine Klasse für Arbeit mit dem technischen Indikator "Triple Exponential Moving Average".
Beschreibung
Klasse CiTEMA bietet die Erstellung, Konfiguration und Datenzugriff für den Indikator "Triple Exponential Moving Average".
Deklaration
|
class CiTEMA: public CIndicator
Kopf
|
#include <Indicators\Trend.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CiTEMA
Gruppen der Klassenmethode
|
Attribute
|
|
Erhält den Mittelungszeitraum
|
Erhält den Versatz entlang der Preisachse
|
Erhält das Verwendungsobjekt (Preistyp, Handle)
|
Erstellung
|
|
Erstellt den Indikator
|
Datenzugriff
|
|
Erhält Pufferdaten
|
Eingabe/Ausgabe
|
|
virtual Type
|
Virtuelle Identifizierungsmethode
|
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Methoden geerbt von der Klasse CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Methoden geerbt von der Klasse CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Methoden geerbt von der Klasse CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Methoden geerbt von der Klasse CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription