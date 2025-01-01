DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekIndikatorenBasisklassenCIndicatorMaxValue 

MaxValue

Erhält den höchsten Wert des angegebenen Puffers im angegebenen Bereich.

double  MaxValue(
   const int   buffer_num,     // Puffernummer
   const int   start,          // Startindex
   const int   count,          // Anzahl
   int&        index           // Referenz
   ) const

Parameter

buffer_num

[in]  Nummer des Puffers um nach dem Wert zu suchen.

start

[in]  Startindex des Suchbereichs.

count

[in]  Die Größe des Suchbereichs (Anzahl der Elementen).

index

[out]  Die Referenz an die Variable um den Wert des gefundenen Elements zu platzieren.

Rückgabewert

Der Wert des maximalen Elements des angegebenen Puffers im angegebenen Bereich.

Hinweis

Der Index des gefundenen Elements wird an der Referenz index platziert.