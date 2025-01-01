- Handle
MaxValue
Erhält den höchsten Wert des angegebenen Puffers im angegebenen Bereich.
|
double MaxValue(
Parameter
buffer_num
[in] Nummer des Puffers um nach dem Wert zu suchen.
start
[in] Startindex des Suchbereichs.
count
[in] Die Größe des Suchbereichs (Anzahl der Elementen).
index
[out] Die Referenz an die Variable um den Wert des gefundenen Elements zu platzieren.
Rückgabewert
Der Wert des maximalen Elements des angegebenen Puffers im angegebenen Bereich.
Hinweis
Der Index des gefundenen Elements wird an der Referenz index platziert.