Klasse CiStochastic
CiStochastic ist eine Klasse für Arbeit mit dem technischen Indikator "Stochastic Oscillator".
Beschreibung
Klasse CiStochastic bietet die Erstellung, Konfiguration und Datenzugriff für den Indikator "Stochastic Oscillator".
Deklaration
|
class CiStochastic: public CIndicator
Kopf
|
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CiStochastic
Gruppen der Klassenmethode
|
Attribute
|
|
Erhält den Mittelungszeitraum %K
|
Erhält den Mittelungszeitraum %D
|
Ruft die Zeitraum der Verlangsamung
|
Erhält den Mittelungsverfahren
|
Erhält das Verwendungsobjekt (Tief/Hoch oder Schluss/Schluss)
|
Erstellung
|
|
Erstellt den Indikator
|
Datenzugriff
|
|
Erhält Pufferdaten der Hauptlinie
|
Erhält Pufferdaten der Signallinie
|
Eingabe/Ausgabe
|
|
virtual Type
|
Virtuelle Identifizierungsmethode
|
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Methoden geerbt von der Klasse CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Methoden geerbt von der Klasse CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Methoden geerbt von der Klasse CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Methoden geerbt von der Klasse CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription