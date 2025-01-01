DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekIndikatorenOszillatorenCiStochastic 

Klasse CiStochastic

CiStochastic ist eine Klasse für Arbeit mit dem technischen Indikator "Stochastic Oscillator".

Beschreibung

Klasse CiStochastic bietet die Erstellung, Konfiguration und Datenzugriff für den Indikator "Stochastic Oscillator".

Deklaration

   class CiStochastic: public CIndicator

Kopf

   #include <Indicators\Oscilators.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiStochastic

Gruppen der Klassenmethode

Attribute

 

Kperiod

Erhält den Mittelungszeitraum %K

Dperiod

Erhält den Mittelungszeitraum %D

Slowing

Ruft die Zeitraum der Verlangsamung

MaMethod

Erhält den Mittelungsverfahren

PriceField

Erhält das Verwendungsobjekt (Tief/Hoch oder Schluss/Schluss)

Erstellung

 

Create

Erstellt den Indikator

Datenzugriff

 

Main

Erhält Pufferdaten der Hauptlinie

Signal

Erhält Pufferdaten der Signallinie

Eingabe/Ausgabe

 

virtual Type

Virtuelle Identifizierungsmethode

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Methoden geerbt von der Klasse CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Methoden geerbt von der Klasse CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Methoden geerbt von der Klasse CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription