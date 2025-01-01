DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekIndikatorenTrendindikatorenCiSAR 

Klasse CiSAR

CiSAR ist eine Klasse für Arbeit mit dem technischen Indikator "Parabolic Stop And Reverse System".

Beschreibung

Klasse CiSAR bietet die Erstellung, Konfiguration und Datenzugriff für den Indikator "Parabolic Stop And Reverse System".

Deklaration

   class CiSAR: public CIndicator

Kopf

   #include <Indicators\Trend.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiSAR

Gruppen der Klassenmethode

Attribute

 

SarStep

Erhält den Schritt der Geschwindigkeitssteigerung

Maximum

Erhält den Faktor vom Folgen nach dem Preis

Erstellung

 

Create

Erstellt den Indikator

Datenzugriff

 

Main

Erhält Pufferdaten

Eingabe/Ausgabe

 

virtual Type

Virtuelle Identifizierungsmethode

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Methoden geerbt von der Klasse CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Methoden geerbt von der Klasse CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Methoden geerbt von der Klasse CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription