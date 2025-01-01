Klasse CiSAR
CiSAR ist eine Klasse für Arbeit mit dem technischen Indikator "Parabolic Stop And Reverse System".
Beschreibung
Klasse CiSAR bietet die Erstellung, Konfiguration und Datenzugriff für den Indikator "Parabolic Stop And Reverse System".
Deklaration
|
class CiSAR: public CIndicator
Kopf
|
#include <Indicators\Trend.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CiSAR
Gruppen der Klassenmethode
|
Attribute
|
|
Erhält den Schritt der Geschwindigkeitssteigerung
|
Erhält den Faktor vom Folgen nach dem Preis
|
Erstellung
|
|
Erstellt den Indikator
|
Datenzugriff
|
|
Erhält Pufferdaten
|
Eingabe/Ausgabe
|
|
virtual Type
|
Virtuelle Identifizierungsmethode
|
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Methoden geerbt von der Klasse CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Methoden geerbt von der Klasse CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Methoden geerbt von der Klasse CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Methoden geerbt von der Klasse CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription