MArketPowerandPips

Market Power & Pips Dashboard V3.0

Market Power & Pips Dashboard V3.0 将市场强弱分析、点数（Pips）统计和波动率测量整合到

一个美观、易于使用的仪表板中，让交易者无需面对复杂的分析工具，即可快速、清晰地了解当前市场状况。

功能优势

  • 衡量真实的买卖力量。
  • 跟踪每日和每周市场波动。
  • 识别强势和弱势交易时段。
  • 即时了解当前市场波动率。
  • 借助实时市场数据，提高交易入场时机。
  • 将多个关键指标整合到一个仪表板中，减少图表杂乱。

买卖力量（Buying & Selling Power）

  • 计算每日买方与卖方的主导力量。
  • 实时显示多头（Bullish）和空头（Bearish）力量。
  • 采用直观、易读的力量条显示。
  • 可选百分比显示模式。

今日点数（Today's Live Pips）

  • 显示市场今日已运行的总点数（Pips）。
  • 每次价格变动时自动实时更新。

昨日总点数（Yesterday's Total Pips）

  • 显示上一交易日市场的总点数波动。
  • 便于与当前市场活跃程度进行比较。

上周总点数（Last Week Total Pips）

  • 统计上一交易周市场的总点数波动。
  • 帮助评估近期市场波动情况。

波动率评级（Volatility Rating）

该指标将今日市场波动与**平均日波幅（ADR）**进行比较，并将当前市场状态划分为：

  • 低波动（Low Volatility）
  • 中等波动（Medium Volatility）
  • 高波动（High Volatility）
  • 极高波动（Extreme Volatility）

这有助于交易者避开低活跃度市场，并识别具有强劲动能的交易机会。


推荐产品
ChangePeriod MT5
Kazuya Yamaoka
指标
You can change the time period of the chart at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button,   saving you the trouble of changing time periods. We are live-streaming the actual operation of the system. Please check for yourself if it is usable. Please check it out for yourself. https://www.youtube.com/@ganesha_forex We do not guarantee your investment results. Investments should be made at you
Cumulative Volume Delta MAX MTF
Ebrah Ssali
指标
Cumulative Volume Delta MA-X MTF（带梯度动量） 该指标为 MetaTrader 5 提供多时区累积成交量德尔塔（CVD）分析。它通过分析报价成交量（Tick Volume）或真实成交量（Real Volume）数据，计算买盘与卖盘压力之间的净差值，从而直观地展示订单流（Order Flow）情绪。 指标逻辑与特性 本指标采用数学方法进行成交量分析： 数据来源 ：支持交易所资产的 真实成交量 (Real Volume) ，以及针对外汇/CFD 市场的 OHLC 影线代理算法 (OHLC Wick Proxy) 。 梯度系统 ：4 色移动平均线用于识别趋势阶段： 深天蓝 (DeepSkyBlue) ：数值为正且正在上升。 橙色 (Orange) ：数值为正但正在下降。 洋红色 (Magenta) ：数值为负且正在下降。 紫色 (Purple) ：数值为负但正在上升。 五层共振系统 (5-Layer Confluence System) 指标集成了五种不同的分析方法： 第一层：成交量德尔塔核心 (Volume Delta Core) —— 计算成交量德尔塔的
RSI MultiCurrency Strength Meter
Antonello Belgrano
指标
RSI Currency Strength Meter is a powerful and elegant multi-currency indicator that measures the real-time relative strength of the 8 major currencies using RSI logic. By calculating the smoothed performance of each currency across its major pairs and applying the RSI formula, it delivers clean and responsive strength lines that make it easy to spot which currencies are truly strong or weak at any moment. This indicator is particularly useful for visualizing currency correlations and divergence
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
指标
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
指标
我们的   Basic Support and Resistance   指示器是提高技术分析所需的解决方案。该指标允许您在图表/ MT4版本 功能 斐波那契水平的集成： 可以选择显示斐波那契水平以及支持和阻力水平，我们的指标使您对市场行为和可能的逆转区域有更深入的了解。 性能优化： 只能在每个栏的打开时更新扩展线，我们的指标可确保最佳性能，而无需牺牲支持和阻力级别的准确性。 输入 主设置 Timeframe:   通过此输入，您可以选择在图表上显示较高时间范围的支撑线和阻力线。 Support/Resistance Strength [Number of Bars]:   使用此输入，您可以确定支撑和电阻的强度。数量越高，支持/阻力越强。 Price mode:  此参数允许您选择哪种价格将用于计算支持和电阻水平。它可以是收盘价，最高价格，最低价格等。取决于您的策略和偏好，您可以选择最适合您需求的价格。 显示设置 Display Fibonacci levels:   此参数确定是否将显示斐波那契水平以及图表上的支持和电阻级别。斐波那契水平是技术分析中使用的关键水平，并使用斐
Binary Rise Fall
Israr Hussain Shah
指标
Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis The Fractals_Price indicator is a technical analysis tool that identifies fractal patterns on price charts. Fractals are recurring patterns that signal potential trend reversals or continuation points. This indicator marks both upward and downward
Supply and Demand Pro
Godbless C Nygu
4 (1)
指标
Join Deriv link on profile>>> GET THIS FULL COPY AND GET ANOTHER FREE INDICATOR ONE OF THE BEST AND USEFULL INDICATORS IN THE WORLD ..This is the one of the best usefull indicators which has chosen to be used by top traders in the world. AUTOMATIC SUPPORT AND RESISTANCE This way of trading is also called Supply and demand, On this way of trading you can see auto colours appear where the market changes direction buying or selling Direction. ALL KIND OF PAIRS METALS AND INDICIES ARE INCLUDED A
Kecia Volume Profile Order Finder
Niccolo Filippo Palombi
指标
Advanced Volume Profile Analysis Tool for MetaTrader 5 The Kecia Volume Profile Order Finder provides traders with volume profile analysis capabilities. This MT5 indicator combines volume profile visualization with statistical calculations to help identify potential trading opportunities and suggests entry, stop loss, and take profit levels based on market structure. Market Profile Visualization Transform your chart with customizable volume profile visualizations: Multiple visualization options
Trading Utility
Tahir Hussain
实用工具
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Bastion Prop Firm Risk Manager
Joseph Andrew Steele
实用工具
Bastion is a monitor-and-close-only risk manager for prop-firm traders. It watches your account against your firm's daily-loss and maximum-drawdown limits in real time and force-closes your open positions BEFORE you cross a line. It never opens a trade of its own, so it stays fully within the tools allowed by FTMO, FundedNext, The5ers, FTUK and FXIFY. Why traders fail challenges A large share of failed evaluations end on a single daily-loss breach: a moment of inattention, a news spike, one tra
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
指标
Visual CrossPulse Dynamics: Trade with the Market's True Rhythm Unlock a new level of market insight with Visual CrossPulse Dynamics, a sophisticated trading indicator designed to adapt to ever-changing volatility and reveal the true direction of the trend. Are you tired of indicators that lag in fast-moving markets or give false signals during consolidation? The Visual CrossPulse Dynamics indicator solves this problem by using an advanced, adaptive algorithm that intelligently adjusts to the m
Monitor your order
Eslam Mohamed Hassanein Hassan Aly
指标
Advanced Lot & Profit Monitor PRO is a powerful MT5 indicator that provides real-time monitoring of your trading positions directly on the chart. It displays the number of orders, total lot sizes, and profit (including swap) for Buy and Sell positions separately, as well as the overall account performance. Designed with a clean and customizable interface, this tool helps traders stay in control of their exposure and risk at all times. Key Features: Real-time monitoring of open positions Sepa
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
指标
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
指标
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Proxy OrderFlow MT5
Vincent Jose Proenca
指标
Proxy Order Flow – Imbalance Tick-Spread 基于点差不平衡的指标。 TF： 适用于所有时间周期（M1 到 D1）。 交易品种： 兼容外汇、指数、黄金和差价合约（自动适配 JPY、黄金和 CFD 品种）。 参数： TickWindow (200) – 观察的 tick 窗口 SpreadWeight (1.5) – 点差权重 NormalizationPeriod (20) – 标准化周期（z-score） Overbought / Oversold (±3.0) – 超买/超卖阈值 AlertCooldown (300s) – 警报冷却时间 结论： Proxy Order Flow – Imbalance Tick-Spread v2.4 通过分析 OHLC 变化和点差，识别买卖压力，清晰显示市场流向与不平衡区域。
Session Overview MT5
Khaled A D K Alenezi
指标
You have three open positions. Your prop firm allows a 5% daily drawdown . Right now — before the next candle closes — do you know what happens to your account if every stop loss gets hit at the same time? Most traders don’t. They track each position separately. They estimate. They feel “probably okay.” Then one correlated move wipes out a week of progress. Session Overview gives you that answer in one number — updated every second. Three Live Projections — One Panel Session Overview reads your
CyberTradeTHxAI Gold Sniper MT5
Chainarong Yensawat
指标
CyberTradeTHxAI Gold Sniper MT5 Professional Gold Trading Signal Indicator for MetaTrader 5 CyberTradeTHxAI Gold Sniper MT5 is a professional-grade Gold (XAUUSD) trading indicator developed to identify high-probability Buy and Sell opportunities using trend analysis, pullback confirmation, and intelligent market structure detection. Designed for both beginner and advanced traders, the indicator automatically calculates optimal Entry Zones, Stop Loss, and multiple Take Profit levels while provid
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
指标
ADVANCED FUNCTIONALITIES: Trend Score (0-100) with visual bar Intelligent signals with adjustable strength (1-10) Risk management with automatic TP/SL Audible and visual alerts Price zones with smooth filling Multi-indicator analysis (RSI, ATR, BB, EMAs) DESIGN FEATURES Modern Visual: Smooth and well-spaced lines (EMA with 2-3px width) Vibrant and professional colors (Sky Blue, Orange, Gold) Modern arrows (code 233/234) for buy/sell signals Configurable dark/light theme Adjustable transparency f
Risk Validator
Thiago Chagas Brito
指标
Evaluate operational viability in each timeframe and in any instrument, according to their respective spread and percentage volatility, which are essential for correct risk management in your trades. This indicator is essential for both Day Traders and Swing Traders, as in addition to evaluating operational viability in each timeframe, it is also possible to identify the fair minimum stop for each period and instrument. Example in Swing Trade: your broker charges a spread equivalent to 0.05%
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
指标
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Scalper Pro CMI Suite
Syamsurizal Dimjati
指标
SCALPER PRO – Complete Market Intelligence Suite Scalper PRO is a next-generation, all-in-one trading indicator engineered for traders who demand precision, speed, and institutional-grade market analysis. By seamlessly integrating KAMA Adaptive Trend Filtering, ATR Consensus Logic, Smart Money Concepts (SMC), RSI Sentiment Analysis, Williams %R (WPR) Momentum Detection, and Multi-Timeframe Trend Bias , this indicator delivers a complete decision-making framework for scalpers, day traders, and s
Super Trend Trading View 5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
指标
The SuperTrend indicator is a popular technical analysis tool used by traders and investors to identify trends in the price of a financial instrument, such as a stock, currency pair, or commodity. It is primarily used in chart analysis to help traders make decisions about entering or exiting positions in the market. this version of super trend indicator is exactly converted from trading view to be used in MT5
GDS Renko Zones Intelligence
Andrey Goida
指标
GDS Renko Zones Intelligence Renko Zones Indicator MT5 with Score, Freshness and Active Zone Verdict GDS Renko Zones Intelligence is a premium Renko zones indicator for MetaTrader 5. It adds zone score, freshness lifecycle, active zone verdict, Top Zones and flip-level context to Renko support and resistance analysis. Free Renko Zones shows where the zones are. GDS Renko Zones Intelligence helps explain what they mean. The indicator does not give buy or sell signals. It does not predict price mo
MultiTimeframe Support and Resistance Zones
Mohamed Gamal Abdelnasser Yous Hashesh
指标
A powerful indicator that highlights key market zones and helps traders identify potential opportunities across multiple timeframes. Designed for clarity and efficiency, it provides real-time alerts to keep you informed of important price levels. Key Features: Works on multiple timeframes: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1. Customizable zone colors for each timeframe. Real-time alerts and notifications when price reaches significant zones. Automatically manages chart objects to keep your wor
Complex head and shoulders MT5
Dmitry Fedoseev
指标
An indicator of patterns #24, #25, #26 and #27 ("Head and Shoulders", "Complex Head and Shoulders") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) PeriodBars - indicator period K - an additional parameter that influences the accuracy of pattern shape recognition. The smaller the value is, the smoother the row of peaks/valleys should
Smart DOM Tick Flow
Konstantin Chechnev
指标
Smart DOM Tick Flow 是一款自主研发的日内交易指标，集自适应 SmartDOM、Tick Flow 分析、价格运动的频谱评估、市场活跃度价位以及多层交易信号确认于一体。 指标的核心是 SmartDOM：一张动态展示价格平衡变化与各价位活跃度分布的地图。 它不仅帮助观察价格运动方向，还能揭示当前市场竞价过程的内部结构：参与力量集中在哪里、运动阻力在哪里形成、活跃中心向何处迁移，以及当前买方或卖方压力是否稳定。指标将市场视为一个整体系统，价格、tick、成交量、运动速度、关键价位反应和动量质量必须相互确认。 SmartDOM — 智能市场深度模型 SmartDOM 不局限于经纪商提供的有限订单，而是将标准化的 Bid、Ask 和 Last 逐笔数据分配到自适应价位上，同时考虑可用成交量，并根据价格变化特征判定每个 tick 的方向。在此基础上，系统计算最大活跃度价位、价值区上边界与下边界、买卖双方 Delta、连续失衡序列、吸收迹象、失败拍卖、轮廓边界反应、活跃中心迁移，以及所形成结构的最终质量评估。 SmartDOM 采用交易所订单簿的视觉逻辑，但承担的是不同的分
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
指标
大师版是一款专业级的分析工具，旨在通过成交量和资金流向的视角来可视化市场结构。与标准的成交量指标不同，该工具直接在图表上显示每日成交量分布，让您准确看到价格发现发生的位置以及“聪明钱”的定位。 此大师版专为清晰度和速度而设计，具有独特的自动主题同步系统，加载后即刻美化您的图表布局。 主要特点： 真实资金流向计算： 超越标准的跳动量。启用“Use Money Flow”时，成交量按价格加权，揭示了特定价格水平的实际资金投入。 价值区域 (VA) 可视化： 自动计算价值区域（默认为成交量的70%）。 VA填充： 为价值区域背景着色，以便即时识别控制区域。 关键水平： 清晰标记控制点 (POC)、价值区域高点 (VAH) 和价值区域低点 (VAL)。 专业标记系统： 扫描概况结构以识别关键交易区域： HVN (高成交量节点)： 接受和盘整区域（支撑/阻力）。 LVN (低成交量节点)： 拒绝区域或“快速通过”区域。 所有标记均向右绘制延长线，便于监控。 Delta 背离（左侧直方图）： 左侧直方图可视化每个级别的买卖压力对比。这有助于识别隐藏的背离——即价格可能上涨，但卖家在这些水平上激进打
Onnyx Indicator
Januar Rifai
指标
ONNYX INDICATOR 版本 1.14 这是一款用于 MetaTrader 5 的供需区域分析指标。已确认的历史信号采用收盘K线逻辑，避免确认后的箭头因盘中波动而消失。指标根据确认的摆动高低点建立区域，使用 ATR 调整区域宽度，并以百分比显示区域质量。 主要功能 - 供需区域及区域内百分比评分。 - 收盘K线确认后的放大 BUY/SELL 箭头。 - 可选 EMA 趋势过滤和K线拒绝确认。 - 趋势、价格水平和市场环境面板。 - 最多显示 5 条相关经济新闻；公布前显示 Forecast 和 Previous，公布后显示 Actual。 - 新闻每 60 秒刷新，并支持策略测试器中的日历缓存。 - 弹窗、推送和邮件提醒。 - iCustom 集成：缓冲区 0 为 BUY 价格，缓冲区 1 为 SELL 价格。 使用方法 将指标加载到图表，等待历史数据完成加载，查看趋势和有效区域，然后结合自己的交易计划使用收盘K线信号。XAUUSD H1 适合更清晰的结构，M15 可获得更频繁的机会。 重要提示 本产品是分析指标，不是自动交易 EA，不会自动开仓、修改或平仓，也不保证盈利。请先
Liquidity Heatmap Basic
Israr Hussain Shah
指标
Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis The    Liquidity Heatmap   is a sophisticated institutional trading tool designed to reveal where over-leveraged traders are trapped. By calculating estimated liquidation levels based on volume spikes and leverage, this indicator draws a dynamic "h
该产品的买家也购买
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。   [User Manual]   ,  [PDF]  ,   [Installation manual]   and  [Online course] 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随
Superhero
Ihor Otkydach
5 (2)
指标
SUPERHERO 指標是一款基於「全方位」原則設計的多貨幣交易系統。該指標能獨立分析市場，並提供開倉與平倉的交易訊號。它採用止損與獲利了結訂單，風險報酬比（R:R）為 1:1。 我偶爾會根據這個系統的訊號親自進行交易，以下是我獲得的結果—— 即時訊號 此系統可向您的智慧型手機發送推播通知，讓您無需綁定電腦，即可「隨時隨地」進行交易。這對於自營交易公司而言再適合不過了。 每位顧客皆可享額外好禮： 每位購買此指標的買家，都將收到我贈送的一項特別實用工具，該工具： 自動下達止損與獲利了結訂單 當價格達到目標水準時，系統會自動平倉 支援待執行訂單交易 支援均值交易模式 如果您希望將這款優秀且極為便利的工具作為禮物獲贈，請在購買 SUPERHERO 指標後，立即透過 MQL5 平台的私訊與我聯繫。此外，您還將獲得培訓課程「如何安裝與設定 SUPERHERO 並開始穩定獲利」的存取權限。 關於「超級英雄」策略 SUPERHERO 策略是利用價格回調時，順應趨勢方向進行盤中交易。 「超級英雄」程式碼內含數個強大的技術指標，用以分析價格通道的趨勢方向與波動範圍，並能識別在修正性回調後形成的盤中波段反
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (9)
指标
Trend Sniper X 是一款适用于 MetaTrader 5 的多时间周期趋势跟踪指标，帮助交易者以清晰、精确的方式识别趋势方向和潜在的反转点。 价格信息： 当前价格为促销价，随着未来更新和新功能的发布，价格可能会有所变动。 Code2Profit 频道 通过多时间框架分析掌握市场！ 技术规格 平台 MetaTrader 5 指标类型 多时间周期趋势指标 运行时间周期 任何图表时间周期，可独立选择更高的时间周期 (M1–MN1) 主要交易品种 外汇、黄金 (XAUUSD) 及其他差价合约 (CFD) 推荐账户 任何账户类型 可视化 彩色趋势蜡烛 (买入/卖出/微弱/变化) + 买入/卖出箭头 附加模块 交易时段方框 (悉尼、东京、伦敦、纽约) 主要功能 多时间周期趋势分析： 直接在当前图表上投射更高时间周期的趋势方向，提供清晰的宏观视角。 弱势/不确定柱检测： 高亮显示趋势条件不明朗的柱线，让交易者避开震荡区域。 买入/卖出信号箭头： 在确认趋势变化后的柱线上自动绘制箭头，支持警报、推送和电子邮件通知。 一键开启/关闭面板： 图表上的按钮可切换指标，下拉菜单可立即切换分析时间周
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
指标
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
指标
SuperScalp Pro – 专业多层共振剥头皮交易系统 SuperScalp Pro 是一款专业的多重共振剥头皮交易系统，旨在帮助交易者识别更高概率的交易机会，提供更清晰的入场确认、基于 ATR 的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）水平，以及适用于 XAUUSD、BTCUSD 和主要外汇货币对的灵活信号过滤功能。 完整使用文档可在产品博客查看： [User Guide] 支持通过 SuperScalp Pro Auto Trader EA 进行自动交易： [Auto Trader] 基于 SuperScalp Pro 交易逻辑开发的黄金自动剥头皮 EA： [SuperScalp Gold] SuperScalp Pro 集成了 Supertrend、VWAP、EMA、RSI、ADX、成交量分析、布林带（Bollinger Bands）以及 MACD 背离分析，用于过滤低质量交易机会，减少虚假突破信号，并提高入场精准度。 SuperScalp Pro 专为 XAUUSD、BTCUSD 以及主要外汇货币对优化设计，通过基于 ATR 的波动率逻辑和规则化信
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
指标
传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
指标
让我们先坦诚一点。 没有任何一个指标可以单独让你实现盈利。如果有人告诉你可以，那他是在向你兜售一个梦想。任何显示完美买卖箭头的指标都可以被做得看起来毫无瑕疵——只需要放大历史中的某一段并截取成功交易的截图。我们不会这样做。 SMC Intraday Formula 是一个工具。 它为你读取市场结构，标记出概率最高的价格区域，并用简单直白的语言准确告诉你当前智能资金的行为轨迹。你仍然需要做决定。你仍然需要执行交易。但现在，你是带着精确性执行，而不是靠希望。 我们已经在黄金（XAUUSD）以及主要外汇货币对的日内剥头皮交易中使用该指标将近三年。这是我们在 M1、M5、M15 和 M30 上的日常主力工具。它之所以有效，是因为它不试图预测未来——它展示的是当前正在形成的高概率交易机会，并解释 为什么 。 它与其他所有指标有什么不同？ 大多数交易指标只做一件事。移动平均线交叉。振荡指标触及某个水平。出现一个箭头。你进场交易。你亏损。你责怪指标。重复。 SMC Intraday Formula 将多个机构级概念整合为一个统一的市场解读： - 斐波那契共振引擎 不只是普通的斐波那契水平——该指标
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
指标
GoldenX Entry 是一款用于 MT5 的指标，包含自适应 Smart Entry Trend 算法、信号评分系统、市场状态识别器以及波动率过滤器。每个信号都包含计算得出的入场位、三个止盈位（TP1、TP2、TP3）以及止损位。它基于多个分析层构建，旨在适应不同市场条件，将多层分析系统与内置优化器及统计跟踪系统相结合。该指标基于风险收益比（RR）指标和历史交易行为提供量化分析。 开始使用非常简单——在所选时间周期上运行优化器，然后在图表上开始使用该指标。 核心功能 GoldenX Entry 将信号引擎与内置交易管理及历史统计跟踪整合在同一图表中： - 内置优化器： 优化器可在图表上单击运行。它通过两阶段搜索流程测试200种参数组合——先进行探索，再进行优化——并在完成后自动应用选定配置。结果会按时间周期缓存，因此当返回已优化的周期时，会立即恢复相同设置。 - 黄金品种自动周期识别： 将指标加载到任何 XAUUSD 图表（M1 到月线）。系统会自动识别当前周期并加载对应预设。共包含9个时间周期配置文件，专为黄金在标准周期上优化设计。切换周期时，参数会自动调整。 - 资金参考面
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
指标
Gold Entry Sniper – 专业多周期ATR黄金交易仪表盘，适合黄金剥头皮与波段交易 Gold Entry Sniper 是一款先进的 MetaTrader 5 指标，旨在为 XAUUSD 及其他品种提供精准的 买/卖信号 。基于 ATR 移动止损逻辑 和 多周期分析仪表盘 ，适合剥头皮交易者与波段交易者，帮助识别 高概率黄金入场点 。 主要功能与优势 多周期信号分析 – 同时显示 M1、M5、M15 趋势方向。 基于ATR的动态止损 – 根据波动性自动调整。 专业图表仪表盘 – 展示信号状态、ATR水平、线性回归中线和交易方向。 清晰买卖标记 – 自动箭头与文字标签提示。 离场提示与交易管理 – 自动检测离场信号锁定利润。 全面自定义 – 调整仪表盘位置、颜色、字体及参数。 专为黄金优化 – 适用于 M1至M15 黄金剥头皮 ，也适合外汇、指数与加密货币。 为什么选择 Gold Entry Sniper？ 为追求 快速、精准、可视化交易决策 的交易者打造，ATR 与多周期确认结合，帮助你抓住 最佳黄金入场点
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (2)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (5)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
作者的更多信息
Candle Timer V5
Muhammad Wasim
指标
Candle Timer V5 再也不会错过K线收盘！ Candle Timer V5 是一款适用于 MetaTrader 5 的高级多周期倒计时面板，可在一个优雅且始终可见的面板中，实时显示您所交易的各个时间周期当前K线距离收盘还剩多少时间。 专为剥头皮交易者、日内交易者和多周期分析师设计，无需频繁切换图表或时间周期，即可获得精确到秒的K线收盘时间。 主要功能 多周期倒计时 — 同时监控 M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1、W1 和 MN1 的K线收盘倒计时。 实时进度条 — 一眼即可查看当前K线已经运行了多少进度。 临近收盘警示颜色 — 当K线即将收盘时，倒计时文字会自动改变颜色，帮助您及时做好交易准备。 面板自由移动 — 可固定在图表四个角落中的任意位置，也可以使用鼠标自由拖动。 高级可定制设计 — 自定义字体、字体大小、文字颜色、背景颜色、边框/强调色以及进度条颜色。 轻量且不干扰交易 — 纯显示型图表叠加面板，不会对图表性能或其他指标/EA造成明显影响。 为什么交易者选择它 精准把握入场时间 — 精确掌握K线收盘秒数，为基于收盘确认的交易策略提供帮助。 轻松实现多周
FREE
Pro Multi FX
Muhammad Wasim
专家
Pro Multi-FX EA — 产品描述 Pro Multi-FX EA — 多货币趋势与回调交易系统，配备专业级风险控制 使用一套纪律严明、基于规则的系统交易四个主要货币对。 Pro Multi-FX EA 是一款全自动专家顾问（EA），基于一个简单而明确的理念：顺势交易、回调入场，并确保单笔交易的风险不会超过账户预先设定的固定百分比。没有马丁格尔，没有网格，没有对亏损仓位进行加仓摊平。只通过一致的交易流程，从单一图表同时应用于 EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY 和 AUD/USD。 交易方式 EA 使用每个货币对的快速/慢速 EMA 过滤器判断市场方向，然后等待价格出现回调，并通过 RSI 确认转向后再入场。因此，每笔交易都按照当前主要趋势方向执行，而不是逆势交易。 止损和止盈根据当前市场波动率通过 ATR 动态计算，而不是使用固定点数，使系统能够自动适应平静和高波动的市场环境。 核心是风险管理，而不是收益承诺 固定百分比单笔风险，根据账户余额和当前市场波动率自动计算仓位大小 每笔交易使用基于 ATR 的动态止损和止盈 每日亏损熔断机制：当达到设定的回撤阈值后，E
Trend Rider Pro v2
Muhammad Wasim
专家
Trend Rider EA Trend Rider EA 是一款基于经过验证的 Trend Rider 指标逻辑开发的全自动趋势跟踪智能交易系统（Expert Advisor，EA）。它结合了 基于 ATR 的自适应波动率 SuperTrend 指标 与 RSI + MACD 双重确认过滤器 ，用于识别高概率趋势交易机会，并自动执行和管理交易。当市场动能减弱或趋势发生反转时，EA 会自动平仓，无需交易者持续监控图表。 Trend Rider EA 专为追求纪律化、规则化交易的投资者设计，支持 任何交易品种和任何时间周期 。EA 仅在每根K线收盘后分析市场，从而依据已经确认的价格走势做出交易决策，而不是受到K线形成过程中的价格波动影响。这种方式能够有效减少虚假信号和不必要的交易。 主要优势 全自动交易 —— 完全按照预设交易规则自动执行交易，无需人工干预，避免情绪化交易。 趋势确认入场 —— 结合 SuperTrend、RSI 和 MACD 多重确认，提高交易信号的准确性。 安全交易机制 —— 自动根据经纪商的交易要求调整手数，并在开仓前检查可用保证金。 灵活的风险管理 —— 支持自定
Trade Manager Pro v2
Muhammad Wasim
实用工具
Trade Manager Pro MT5 是一款专业的一体化交易管理面板，旨在通过单一浮动界面为交易者提供对交易执行和仓位管理各个方面的全面控制。它结合了高速执行、精准操作和智能自动化，将 MetaTrader 5 打造成一个功能强大的专业交易工作平台，同时保持轻量化、快速且易于使用。 该交易面板采用 MetaTrader 5 原生交易类开发，具有卓越的稳定性、广泛的经纪商兼容性以及可靠的订单执行能力。它简化了交易流程的每一个环节——从订单执行和风险计算，到高级仓位管理和交易绩效监控。 无论您交易 外汇（Forex）、黄金（Gold）、指数（Indices）、大宗商品（Commodities）、股票（Stocks）还是加密货币（Cryptocurrencies） ， Trade Manager Pro MT5 都能为您提供专业级的手动交易工具，让交易更加高效，而无需面对复杂的操作。 产品优势 一键快速执行交易。 通过自动化风险管理减少交易错误。 根据账户风险自动计算交易手数。 使用自动保本（Break-Even）和移动止损（Trailing Stop）保护盈利。 实时监控账户交易表现
MArtin Angle Pro v5
Muhammad Wasim
专家
Martin Angle Pro v5 适用于 MetaTrader 5 的双向对冲网格引擎 同时交易市场的多空两个方向。 Martin Angle Pro 会在每根新的 1 分钟 K 线出现时，同时开立 Buy 和 Sell 仓位，然后分别独立管理两个方向——根据条件逐步增加仓位，当两条交易链的综合浮动利润达到目标后，一次性关闭全部仓位，并自动重置系统，等待下一轮交易。无需持续盯盘，无需手动计算手数，也无需猜测最佳止盈时机。 工作原理 每当新的 M1 K 线形成时，以您设定的初始手数同时开立 Buy 和 Sell。 两个方向分别使用独立的 Magic Number 进行跟踪，因此两条交易链互不干扰。 当某个方向的持仓浮动利润达到设定阈值时，该方向的下一笔订单手数会自动翻倍，并安排在下一根 K 线上执行——经典的渐进式加仓方式，整个过程完全自动化。 当两条交易链的总浮动利润达到设定目标后，EA 会一次性关闭全部仓位，然后自动重置并等待下一根 K 线开始新的交易周期。 每次下单前都会进行保证金检查，并自动检测经纪商支持的订单成交模式，从而能够更好地适应不同类型的交易账户。 为什么交易者喜
Martinangle Scalper Pro v7
Muhammad Wasim
专家
Martinangle Pro v7 — RSI 触发型马丁格尔专家顾问 精准入场。严格仓位管理。专为控制策略自身风险而打造。 Martinangle Pro v7 将经典的 RSI 反转信号与严格控制的马丁格尔序列引擎相结合，为希望获得马丁格尔策略激进恢复潜力、同时又不想让 EA 对账户资金失去控制的交易者而设计。 工作原理 1. 序列加仓 — 如果价格朝不利于当前持仓的方向移动达到可配置的点数，EA 会按照设定的倍数增加仓位，形成经典的马丁格尔平均策略，直到达到您设置的最大交易数量。 2. 利润锁定 — 当整个交易序列的浮动利润达到您设定的账户货币盈利目标后，EA 会自动关闭该序列中的所有持仓。 3. 每日重置 — 达到盈利目标后，EA 将在当天剩余时间停止交易，并在下一交易时段自动重新启用，无需手动重启。 核心功能 RSI 驱动入场 — 不使用任意定时器或噪音触发条件；每个交易序列都从真实的超买或超卖状态开始。 可配置马丁格尔引擎 — 自定义手数倍数、加仓间距以及每个序列的最大交易数量，策略激进程度完全由您控制。 基于资金的盈利目标 — 当序列达到指定美元或账户货币盈利目标时立即
Grid Martingale Pro v8
Muhammad Wasim
专家
Grid Martingale Pro v8 基于 EMA 信号的高级 Grid & Martingale MetaTrader 5 Expert Advisor Grid Martingale Pro v8 是一款全自动 MetaTrader 5 Expert Advisor，将 EMA 趋势交叉信号、基于账户余额的仓位调整、网格入场、受控马丁格尔恢复、篮子级利润管理以及多层风险控制机制 集成于一个自动化交易系统中。 该 EA 专为希望采用结构化 Grid/Martingale 交易框架，而不是无限制平均加仓方式的交易者设计。您可以直接控制入场信号、网格间距、手数递增、篮子利润目标、回撤保护、点差条件、新闻过滤以及每日交易限制。 高级风险与保护系统 Grid Martingale Pro v8 提供多层保护机制，用于防止交易敞口出现失控式扩张。 最大 Martingale 步数 设置网格步骤的最大数量。 这可以防止 EA 无限增加市场敞口。 最大回撤保护 EA 根据 峰值净值（Peak Equity） 监控账户回撤。 当达到设定的回撤阈值后，EA 将： 停止新的交易 平掉 EA 当前
筛选:
无评论
回复评论