MArketPowerandPips
- 指标
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- 版本: 3.0
Market Power & Pips Dashboard V3.0
Market Power & Pips Dashboard V3.0 将市场强弱分析、点数（Pips）统计和波动率测量整合到
一个美观、易于使用的仪表板中，让交易者无需面对复杂的分析工具，即可快速、清晰地了解当前市场状况。
功能优势
- 衡量真实的买卖力量。
- 跟踪每日和每周市场波动。
- 识别强势和弱势交易时段。
- 即时了解当前市场波动率。
- 借助实时市场数据，提高交易入场时机。
- 将多个关键指标整合到一个仪表板中，减少图表杂乱。
✅ 买卖力量（Buying & Selling Power）
- 计算每日买方与卖方的主导力量。
- 实时显示多头（Bullish）和空头（Bearish）力量。
- 采用直观、易读的力量条显示。
- 可选百分比显示模式。
✅ 今日点数（Today's Live Pips）
- 显示市场今日已运行的总点数（Pips）。
- 每次价格变动时自动实时更新。
✅ 昨日总点数（Yesterday's Total Pips）
- 显示上一交易日市场的总点数波动。
- 便于与当前市场活跃程度进行比较。
✅ 上周总点数（Last Week Total Pips）
- 统计上一交易周市场的总点数波动。
- 帮助评估近期市场波动情况。
✅ 波动率评级（Volatility Rating）
该指标将今日市场波动与**平均日波幅（ADR）**进行比较，并将当前市场状态划分为：
- 低波动（Low Volatility）
- 中等波动（Medium Volatility）
- 高波动（High Volatility）
- 极高波动（Extreme Volatility）
这有助于交易者避开低活跃度市场，并识别具有强劲动能的交易机会。