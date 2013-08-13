MQL5.community网站提供独特的收费服务以及获得额外利润的机会。从本文中，您将了解到如何执行MQL5服务的付款，如何提取获得的收入，以及如何确保操作安全性。

您可以使用银行卡和其他常用付款系统为MQL5账户充值并支付可用服务。所有付款均以美元支付。

注意！MQL5服务不提供进入金融市场交易，因此，在这里不能将资金存入真正的交易账户。



付款系统起初与MQL5.community网站一起推出，用于向文章作者支付费用。此后，MQL5.com网站推出许多针对交易者的附加服务：

市场 — 买入和卖出用MQL4和MQL5语言编写的交易应用程序。

信号 — 复制成功交易者的交易，提供监管选项和综合交易统计数据。

虚拟主机 — 本地VPS解决方案，用于MetaTrader交易程序端24/7无故障运行。

自由职业者服务 — 用于订购MQL4和MQL5 EA交易和技术指标的最大的自由职业者服务。

MQL5云网络 — 用于通过数千种测试代理加速优化交易策略的额外资源。



1. 操作安全

MQL5.com网站不会保存付款信息或银行卡号。用户输入的支付数据通过安全通道发送到用户选择的支付系统。

如何执行定期付款（如果您同意启用）？付款系统会验证在支付期间输入的数据。如果验证成功，则系统会生成一个特殊的支付令牌并仅与MQL5.com网站共享。支付系统只能从MQL5.com网站、安全通道和特定IP地址接受此加密支付标识符。因此，要完成定期付款，我们仅将令牌转移到付款系统，系统会根据此令牌识别买家的付款明细。



MQL5.com网站可以安全自动付款，无需保存或处理您的付款详细信息。此外，即使令牌泄漏，也不能将其在其他网站上非法使用。



在定期付款中，所有一次性操作或新的付款方式都需要通过SMS或Telegram发送到您个人资料“安全性”部分中指定的电话号码的代码进行确认。通过输入验证码进行确认，将电话号码保存在个人资料中。只能通过输入验证码来更改电话号码（验证码同时发送到旧电话号码和新电话号码）。所有这些措施可使MQL5账户安全性达到最高级别，并防止未经授权的交易。







出于安全原因，还设置了提款限额。默认每日限额为一次提款操作，金额不可超过USD 1000 。在特殊情况下，对于成功的卖家和信号提供商，MQL5.com网站管理可以提高提款限额。







2. 充值MQL5服务



MQL5.community用户可以使用不同的付款方式为其MQL5账户充值并支付可用服务。请注意，其中一些付款方式不可用于提款。

只需几个步骤，您就可以在MQL5.com网站上为MQL5服务充值：



1. 登录MQL5.community，打开您的个人资料，然后进入“付款”部分。

2. 选择“充值MQL5服务”。

3. 接下来，点击相应按键，选择一个受支持的支付系统。





还可以从MQL5.community网站的任何页面访问快速充值选项。若要访问这个选项，请将鼠标光标悬停在右上角的个人资料上，并点击“充值MQL5服务”。







MQL5.com网站不会保存您的付款信息或银行卡号。 当您充值MQL5服务，购买“市场”产品或订阅“信号”时，这些数据通过选择的支付系统进行验证。

下面是使用银行卡和通过充值的示例。

2.1. 从银行卡充值



您可以使用由Visa、万事达卡、JCB、银联等支付系统发行的信用卡和借记卡向您的MQL5服务账户充值。



1. 打开充值页面，并选择首选付款方式。





2. 指定要充值的美元金额，然后确认付款。如果您使用非美元银行账户付款，则货币将被自动兑换。





3. 这将打开付款确认页面，在这里您将重定向到相应的付款系统网站。







指定您的详细信息和银行卡信息。确认从您的银行账户交易。交易成功后，相应的金额会立即添加到您的MQL5账户。









注意：MQL5.com网站不会保存您的付款信息或银行卡号。在付款系统端对充值充值、“市场”购买或“信号”订阅进行交易验证。

4. “付款”部分会显示您完整的付款历史（日期、操作数和类型、付款人、收款人和金额）。“付款人”字段显示银行卡号的后几位数字及其所有者，而“收款人”字段显示了您的名称或MQL5.community的登录名。交易描述中会显示相同的信息。交易额以蓝色显示在行的结尾处。





5. 现在，您可以使用这些资金来支付服务费用。了解更多详情，请访问如何购买服务和交易应用程序部分。

2.2. 使用其他付款系统为MQL5服务充值



除了上述充值方式之外，MQL5.com网站还支持人们常用的南美、非洲和亚洲支付系统。这些地区的用户可以选择相应的选项，并按照说明进行充值操作。所有操作都是安全的，并且交易会自动完成。







注意：MQL5.com网站不会保存您的付款信息和银行卡号，即使您选择了快速充值方式。在付款系统端对充值充值、“市场”购买或“信号”订阅进行交易验证。







3. 从账户提款

警告：取款可受某些条件限制。

问题 解决方案 账户没有获得收入 使用MQL5.community服务开始赚钱 每24小时最多可以提款一次 等待24小时再进行提款 未验证的用户状态 完成几个步骤，注册为卖家 金融操作被冻结 请联系服务台，解决此问题

需要完成以下准备步骤，才可使用任何支持的方式进行提款：

1. 登录MQL5.community，打开您的个人资料，然后进入“付款”部分。

2. 在此部分菜单中点击“从账户提款”。

3. 下一步，选择提款的付款系统。





请注意，支付系统会收取提款手续费。

还可以从MQL5.community网站的任何页面访问快速提款选项。为此，请将鼠标光标悬停在右上角的个人资料上，并选择“从账户提款”。





然后，我们将进一步分步介绍如何通过PayPay或WebMoney将资金提取到银行卡上。





3.1. 提款到银行卡



以下为如何将MQL5账户中的资金提取到银行卡的示例。

1. 打开取款页面，确保账户上有获得的收入，并选择提取到银行卡。





2. 指定取款金额以及您想要接收转账资金的银行卡详细信息。然后点击“取款”。





3. 通过您个人资料指定的手机号码SMS中接收的验证码来确认取款。提款到银行卡的交易将出现在付款历史中。您的姓名（或登录名，如果未提供姓名）将指定在付款人字段，而您银行卡号中的几位数字将显示在收款人字段。金额将以红色显示。





注意！ 只有新银行卡才需要SMS确认。取款成功后，银行卡信息将添加到可信列表。如果用户没有更早的交易，则用于首次充值的银行卡也将添加到可信列表中。

若要提款到受信任的银行卡中，请指定取款金额并从下拉列表中选择所需的银行卡。在这种情况下，不需要SMS确认。

如果您将此前用过的银行卡设为新卡，则将再次激活SMS确认，即使此银行卡已经在可信列表中。

3.3. 通过WebMoney提款

以下为通过WebMoney从MQL5账户提款的示例。

1. 打开取款页面，确保账户上有获得的收入，并选择通过WebMoney提款。





2. 指定取款金额（包括2%手续费）以及您想要接收取款的Z钱包。然后点击“取款”。





3. 通过您个人资料指定的手机号码SMS中接收的验证码来确认取款。提款到Z钱包的交易将出现在付款历史中。您的姓名（或登录名，如果未提供姓名）将指定在付款人字段，而MQL5 WebMoney Accountant程序将显示在收款人字段。金额将以红色显示。





4. 如何在MQL5.community赚钱

MQL5.community可为成功交易者和EA开发人员提供绝佳的赚钱机会。其包括以下服务：





5. 在MQL5.community中可以购买哪些产品

MQL5.community提供独特的交易者服务。您可以从专业开发人员订购EA交易，为您的平台租用虚拟服务器，快速优化交易策略并从“市场”下载现有的交易应用程序。

