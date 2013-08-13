付款和付款方式
MQL5.community网站提供独特的收费服务以及获得额外利润的机会。从本文中，您将了解到如何执行MQL5服务的付款，如何提取获得的收入，以及如何确保操作安全性。
您可以使用银行卡和其他常用付款系统为MQL5账户充值并支付可用服务。所有付款均以美元支付。
注意！MQL5服务不提供进入金融市场交易，因此，在这里不能将资金存入真正的交易账户。
付款系统起初与MQL5.community网站一起推出，用于向文章作者支付费用。此后，MQL5.com网站推出许多针对交易者的附加服务：
- 市场 — 买入和卖出用MQL4和MQL5语言编写的交易应用程序。
- 信号 — 复制成功交易者的交易，提供监管选项和综合交易统计数据。
- 虚拟主机 — 本地VPS解决方案，用于MetaTrader交易程序端24/7无故障运行。
- 自由职业者服务 — 用于订购MQL4和MQL5 EA交易和技术指标的最大的自由职业者服务。
- MQL5云网络 — 用于通过数千种测试代理加速优化交易策略的额外资源。
1. 操作安全
MQL5.com网站不会保存付款信息或银行卡号。用户输入的支付数据通过安全通道发送到用户选择的支付系统。
如何执行定期付款（如果您同意启用）？付款系统会验证在支付期间输入的数据。如果验证成功，则系统会生成一个特殊的支付令牌并仅与MQL5.com网站共享。支付系统只能从MQL5.com网站、安全通道和特定IP地址接受此加密支付标识符。因此，要完成定期付款，我们仅将令牌转移到付款系统，系统会根据此令牌识别买家的付款明细。
MQL5.com网站可以安全自动付款，无需保存或处理您的付款详细信息。此外，即使令牌泄漏，也不能将其在其他网站上非法使用。
在定期付款中，所有一次性操作或新的付款方式都需要通过SMS或Telegram发送到您个人资料“安全性”部分中指定的电话号码的代码进行确认。通过输入验证码进行确认，将电话号码保存在个人资料中。只能通过输入验证码来更改电话号码（验证码同时发送到旧电话号码和新电话号码）。所有这些措施可使MQL5账户安全性达到最高级别，并防止未经授权的交易。
出于安全原因，还设置了提款限额。默认每日限额为一次提款操作，金额不可超过USD 1000 。在特殊情况下，对于成功的卖家和信号提供商，MQL5.com网站管理可以提高提款限额。
2. 充值MQL5服务
MQL5.community用户可以使用不同的付款方式为其MQL5账户充值并支付可用服务。请注意，其中一些付款方式不可用于提款。
可以通过和其他可用的支付系统提款到银行卡上。请注意，只可以提取获得的收入。您账户可用的提款方式根据您的地理位置自动确定。您可以在个人资料的“付款”部分中进行查看。某些支付系统可能因国家/地区而存在充值/提款限制。
如果您的MQL5账户充值错误，请通过服务台与我们联系。
只需几个步骤，您就可以在MQL5.com网站上为MQL5服务充值：
1. 登录MQL5.community，打开您的个人资料，然后进入“付款”部分。
2. 选择“充值MQL5服务”。
3. 接下来，点击相应按键，选择一个受支持的支付系统。
还可以从MQL5.community网站的任何页面访问快速充值选项。若要访问这个选项，请将鼠标光标悬停在右上角的个人资料上，并点击“充值MQL5服务”。
MQL5.com网站不会保存您的付款信息或银行卡号。 当您充值MQL5服务，购买“市场”产品或订阅“信号”时，这些数据通过选择的支付系统进行验证。
下面是使用银行卡和通过充值的示例。
2.1. 从银行卡充值
您可以使用由Visa、万事达卡、JCB、银联等支付系统发行的信用卡和借记卡向您的MQL5服务账户充值。
1. 打开充值页面，并选择首选付款方式。
2. 指定要充值的美元金额，然后确认付款。如果您使用非美元银行账户付款，则货币将被自动兑换。
3. 这将打开付款确认页面，在这里您将重定向到相应的付款系统网站。
指定您的详细信息和银行卡信息。确认从您的银行账户交易。交易成功后，相应的金额会立即添加到您的MQL5账户。
注意：MQL5.com网站不会保存您的付款信息或银行卡号。在付款系统端对充值充值、“市场”购买或“信号”订阅进行交易验证。
4. “付款”部分会显示您完整的付款历史（日期、操作数和类型、付款人、收款人和金额）。“付款人”字段显示银行卡号的后几位数字及其所有者，而“收款人”字段显示了您的名称或MQL5.community的登录名。交易描述中会显示相同的信息。交易额以蓝色显示在行的结尾处。
5. 现在，您可以使用这些资金来支付服务费用。了解更多详情，请访问如何购买服务和交易应用程序部分。
2.2. 使用其他付款系统为MQL5服务充值
除了上述充值方式之外，MQL5.com网站还支持人们常用的南美、非洲和亚洲支付系统。这些地区的用户可以选择相应的选项，并按照说明进行充值操作。所有操作都是安全的，并且交易会自动完成。
注意：MQL5.com网站不会保存您的付款信息和银行卡号，即使您选择了快速充值方式。在付款系统端对充值充值、“市场”购买或“信号”订阅进行交易验证。
3. 从账户提款
|问题
|解决方案
|账户没有获得收入
|使用MQL5.community服务开始赚钱
|每24小时最多可以提款一次
|等待24小时再进行提款
|未验证的用户状态
|完成几个步骤，注册为卖家
|金融操作被冻结
|请联系服务台，解决此问题
需要完成以下准备步骤，才可使用任何支持的方式进行提款：
1. 登录MQL5.community，打开您的个人资料，然后进入“付款”部分。
2. 在此部分菜单中点击“从账户提款”。
3. 下一步，选择提款的付款系统。
还可以从MQL5.community网站的任何页面访问快速提款选项。为此，请将鼠标光标悬停在右上角的个人资料上，并选择“从账户提款”。
然后，我们将进一步分步介绍如何通过PayPay或WebMoney将资金提取到银行卡上。
3.1. 提款到银行卡
以下为如何将MQL5账户中的资金提取到银行卡的示例。
1. 打开取款页面，确保账户上有获得的收入，并选择提取到银行卡。
2. 指定取款金额以及您想要接收转账资金的银行卡详细信息。然后点击“取款”。
3. 通过您个人资料指定的手机号码SMS中接收的验证码来确认取款。提款到银行卡的交易将出现在付款历史中。您的姓名（或登录名，如果未提供姓名）将指定在付款人字段，而您银行卡号中的几位数字将显示在收款人字段。金额将以红色显示。
若要提款到受信任的银行卡中，请指定取款金额并从下拉列表中选择所需的银行卡。在这种情况下，不需要SMS确认。
如果您将此前用过的银行卡设为新卡，则将再次激活SMS确认，即使此银行卡已经在可信列表中。
3.3. 通过WebMoney提款
以下为通过WebMoney从MQL5账户提款的示例。
1. 打开取款页面，确保账户上有获得的收入，并选择通过WebMoney提款。
2. 指定取款金额（包括2%手续费）以及您想要接收取款的Z钱包。然后点击“取款”。
3. 通过您个人资料指定的手机号码SMS中接收的验证码来确认取款。提款到Z钱包的交易将出现在付款历史中。您的姓名（或登录名，如果未提供姓名）将指定在付款人字段，而MQL5 WebMoney Accountant程序将显示在收款人字段。金额将以红色显示。
4. 如何在MQL5.community赚钱
MQL5.community可为成功交易者和EA开发人员提供绝佳的赚钱机会。其包括以下服务：
-
自由职业者服务。开发其他交易者订购的交易应用程序。自由职业者服务对双方均非常安全。在整个订单执行过程中，保护客户和程序员免受不公平行为的伤害。
-
文章。编写有关MQL5编程和自动交易系统创建的文章。作者稿费200美元起。有关更多详细信息，请访问 成为MQL5.com作者上的论坛进行讨论。
-
市场。出售MQL5和MQL4应用程序。注册为卖家并在市场上发布您的应用程序。
-
信号。您可以手动或使用EA进行交易，还可以出售您的账户信号。除了金融市场交易收入外，还可以从信号订阅中获得额外利润。
-
MQL5云网络。安装远程测试代理，并使其参与MQL5云网络。获得的收入可以提取，也可以在“市场”、“信号”或“自由职业者服务”中消费。
5. 在MQL5.community中可以购买哪些产品
MQL5.community提供独特的交易者服务。您可以从专业开发人员订购EA交易，为您的平台租用虚拟服务器，快速优化交易策略并从“市场”下载现有的交易应用程序。
-
自由职业者服务。如果您有交易策略，但是不知道如何使用MQL5或MQL4进行编程，请找到合适的开发人员，通过现有的应用程序实现您的想法。自由职业者服务主页上列出排名前10位的开发人员（按已完成订单的数量排名）。
-
市场。对于交易者而言，这是最具吸引力的MQL5.community服务之一。您可以在这里购买（或在某些情况下免费下载）现有的MQL5程序：EA交易、指标、控制面板和其他应用程序。出于方便考虑，“市场”服务已集成到MetaTrader 4和MetaTrader 5客户端中。使用您的MQL5.community账户登录，以便能够直接从MetaTrader用户界面购买应用程序。
-
信号。如果没有可盈利的交易系统，您可以开始重复成功交易者的交易。通过根据具有良好历史记录的受监控账户的交易信号执行交易，与您自己不使用经过验证的策略进行交易相比，可以大幅度降低风险。对于初学者来说，这通常是最简单的投资方式。
-
MQL5云网络。如果您需要其他测试功能来优化策略，则可以租用其他MQL5.community成员的空闲CPU。
-
虚拟主机。使用MQL5.community账户资金为您的MetaTrader交易程序端租用虚拟主机服务器。有关VPS服务的更多详细信息，请参阅文章如何准备用于迁移到虚拟主机的交易账户。
本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/302
