SR Liquidity MT5
- 指标
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Oleg Rodin你好！
我已经从事交易员和交易软件开发人员 15 年了。在这里，我尽我所能与其他交易者分享我的经验，为他们提供可用于交易不同市场的高品质工具。
我的目标是帮助来自世界各地的交易者在交易中取得成功，无论他们目前的经验水平如何。这就是我在这里的原因。
凭借我最优质的支持和工具，每个交易者都可以轻松地在交易中变得更好。
- 版本: 1.2
- 更新: 31 七月 2026
- 激活: 20
SR Liquidity 是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。
SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。
该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。
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Mais um exelente indicador, talvez seja o melhor indicador do mql5. O suporte tambem merece 10 estrelas. :)