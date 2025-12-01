Market Structure Order Block Dashboard MT5
- 指标
- Prime Horizon
- 版本: 1.0
- 激活: 10
Market Structure Order Block Dashboard MT5 是一款适用于 MetaTrader 5 的指标， 用于自动分析市场结构以及 ICT / Smart Money 概念。 该工具不会开仓或管理订单， 它是一个可视化分析工具，而不是自动交易机器人。
指标显示的内容
指标会扫描图表，并突出显示以下关键信息：
- 市场结构：重要摆动点（swings），HH、HL、LH、LL
- 结构突破：Break of Structure (BOS) 和 Change of Character (ChoCH)
- 多头（demand）和空头（supply）Order Block，并带有强度提示
- 仍然有效的 Fair Value Gaps (FVG，公平价值缺口)
- 流动性区域（equal highs / equal lows）以及流动性扫单（liquidity sweeps）
- 亚洲、伦敦、纽约交易时段，以及 Kill Zones
- 本地成交量分布（volume profile）：POC、VAH、VAL
- 精简型仪表板（dashboard），带有 0–100 的共振评分（confluence score）
目标是将 price action 和 Smart Money 交易中常用的核心元素， 统一集中到一个指标中。
使用示例
- 先在较高周期（H1、H4、D1）上分析整体市场结构。
- 根据结构、关键 Order Block 以及流动性区域，确定多头或空头的交易思路（bias）。
- 切换到执行周期（如 M5–M30），等待价格回到感兴趣区域： 与交易思路一致的 Order Block、FVG 或流动性水平。
- 结合本地信号（新的 BOS / ChoCH、流动性扫单、活跃的 Kill Zone）， 精细化入场时机。
- 根据自身的交易计划管理风险、止损和止盈目标。
该指标并不会提供任何“神奇入场点”， 而是帮助你更有条理、可视化地展示 你已经在使用的 ICT / Smart Money 交易思路。
主要参数分组
你可以配置的内容包括（但不限于）：
- 摆动点与市场结构检测的灵敏度
- BOS / ChoCH 的显示（启用、颜色、最多显示的线条数量）
- Order Block（启用、最大数量、显示时间、被“消化”后自动删除）
- FVG（最小大小、最大数量、填补后自动删除）
- 流动性区域（价格容差、最小触碰次数）
- 交易时段与 Kill Zones（启用、时间区间、GMT 偏移）
- 成交量分布（使用的柱数、价格层级数量、宽度与透明度）
- 仪表板（位置、大小、透明度、当前 K 线倒计时显示）
适用市场与周期
- 主要外汇货币对：EURUSD、GBPUSD、XAUUSD 等
- 指数：DAX、NAS100、US30 等
- 日内交易：M5–H1
- 波段交易：H4–D1
使用手册与技术支持
已购买用户可以获得一份详细的 PDF 使用手册， 其中包含参数说明和配置示例。 通过 MQL5 私信留言即可索取。
后续的技术支持与更新将根据用户反馈 以及平台的迭代不断进行完善。
风险提示
本产品不保证任何收益，也不构成投资建议。 金融市场交易存在高风险亏损。 请务必先在模拟账户中测试该指标， 并只在有完善风控与资金管理体系的前提下，用于真实账户交易。
