Market Structure Order Block Dashboard MT5

Market Structure Order Block Dashboard MT5 是一款适用于 MetaTrader 5 的指标， 用于自动分析市场结构以及 ICT / Smart Money 概念。 该工具不会开仓或管理订单， 它是一个可视化分析工具，而不是自动交易机器人。

指标显示的内容

指标会扫描图表，并突出显示以下关键信息：

市场结构：重要摆动点（swings），HH、HL、LH、LL

结构突破：Break of Structure (BOS) 和 Change of Character (ChoCH)

多头（demand）和空头（supply）Order Block，并带有强度提示

仍然有效的 Fair Value Gaps (FVG，公平价值缺口)

流动性区域（equal highs / equal lows）以及流动性扫单（liquidity sweeps）

亚洲、伦敦、纽约交易时段，以及 Kill Zones

本地成交量分布（volume profile）：POC、VAH、VAL

精简型仪表板（dashboard），带有 0–100 的共振评分（confluence score）

目标是将 price action 和 Smart Money 交易中常用的核心元素， 统一集中到一个指标中。

使用示例

先在较高周期（H1、H4、D1）上分析整体市场结构。 根据结构、关键 Order Block 以及流动性区域，确定多头或空头的交易思路（bias）。 切换到执行周期（如 M5–M30），等待价格回到感兴趣区域： 与交易思路一致的 Order Block、FVG 或流动性水平。 结合本地信号（新的 BOS / ChoCH、流动性扫单、活跃的 Kill Zone）， 精细化入场时机。 根据自身的交易计划管理风险、止损和止盈目标。

该指标并不会提供任何“神奇入场点”， 而是帮助你更有条理、可视化地展示 你已经在使用的 ICT / Smart Money 交易思路。

主要参数分组

你可以配置的内容包括（但不限于）：

摆动点与市场结构检测的灵敏度

BOS / ChoCH 的显示（启用、颜色、最多显示的线条数量）

Order Block（启用、最大数量、显示时间、被“消化”后自动删除）

FVG（最小大小、最大数量、填补后自动删除）

流动性区域（价格容差、最小触碰次数）

交易时段与 Kill Zones（启用、时间区间、GMT 偏移）

成交量分布（使用的柱数、价格层级数量、宽度与透明度）

仪表板（位置、大小、透明度、当前 K 线倒计时显示）

适用市场与周期

主要外汇货币对：EURUSD、GBPUSD、XAUUSD 等

指数：DAX、NAS100、US30 等

日内交易：M5–H1

波段交易：H4–D1

首发优惠

购买 Market Structure Order Block Dashboard MT5 后， 您可以从我在 MQL5 Market 上的其他指标或工具中 额外免费选择 2 款产品。 购买完成后，只需通过 MQL5 消息系统联系我即可领取赠品。

目前该仪表板以首发价格提供， 随着新功能和更新的加入，价格可能会相应调整。

使用手册与技术支持

已购买用户可以获得一份详细的 PDF 使用手册， 其中包含参数说明和配置示例。 通过 MQL5 私信留言即可索取。

后续的技术支持与更新将根据用户反馈 以及平台的迭代不断进行完善。

风险提示

本产品不保证任何收益，也不构成投资建议。 金融市场交易存在高风险亏损。 请务必先在模拟账户中测试该指标， 并只在有完善风控与资金管理体系的前提下，用于真实账户交易。