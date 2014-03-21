购买 MQL5 市场产品的安全程度如何?

MQL5 市场是一项服务，专门用于安全购买 MetaTrader 5 应用程序。整个购买过程（从产品在市场中上架到下载至终端）都受到严密的保护。付款后，您立即就能在 MetaTrader 5 终端中使用购得的应用程序。您可以永久使用。



市场受旨在保护所有服务用户的专门规则的管制。首先，市场卖方必须满足严格的要求。他们还必须通过额外注册，列明实际联系方式、电话号码并提交身份证件。在允许卖方开始在 MQL5 市场出售应用程序之前，我们将核实所有给出资料。

发布产品的安全性同样在我们的考虑之列。例如，产品不能使用 DLL 库，因为后者可用作欺诈工具。此外，我们还会检查产品的可操作性以及是否存在恶意代码。违反规则的产品将不会在市场上发布。因此，我们保护您免受恶意软件的侵扰。

而且，您可以测试应用程序。市场中每一款产品都有免费的试用版本。您可以在策略测试程序中对其进行测试，并收到一份有关产品及其参数的详尽报告。因此，您将能够在购买程序前检查它的运行情况。

付款基于我们的自有支付系统在 MQL5.community 网站上完成。我们使用 SSL 协议并通过短信确认付款，以确保所有交易的安全性。用户需要在 www.mql5.com 的注册，并以他们觉得便利的方式向帐户存入资金以开始使用 MQL5 市场。

请记住，购得的应用程序将通过一个唯一的安装码与您的电脑绑定。因此，即使入侵者能够访问您的程序，他们也将无法使用它，因为程序不会在其他电脑上运行。此解决方案有助于保护应用程序开发人员的利益。另一方面，您可以在任意的三台电脑上激活购买的应用程序。

我们推出的 MetaTrader 5 交易应用销售服务十分重视安全问题。我们将相关风险降至最低，以便您将注意力集中在更加重要的事情上 - 寻找最适合的交易机器人！







