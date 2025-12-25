Решение Банка Канады по процентной ставке (BoC Interest Rate Decision) выносится восемь раз в год и является одним из главных событий, влияющих на котировки канадского доллара. Оно принимается Советом управляющих Банка Канады. В своем решении Совет управляющих ориентируется на информацию, предоставленную Комитетом по обзору денежно-кредитной политики и четырьмя экономическими отделами регулятора (они отвечают за анализ экономической ситуации в Канаде, международной экономики, финансовой стабильности и финансовых рынков). Также в процессе принятия решения используется информация от статистического ведомства страны.

Процесс принятия решения состоит из пяти шагов.

Презентация проектной документации — проект базового сценария, определение ключевых рисков (за две недели до принятия решения).

Основной брифинг происходит через неделю после презентации проектной документации. На нем обсуждаются денежно-кредитные и экономические условия, характеризуются бизнес-перспективы и текущий процесс инфляции. В нем принимают участие члены всех вышеуказанных комитетов и Департаментов.

Рекомендации по окончательной политике (через два дня после основного брифинга). Их оглашает либо глава Департамента экономического анализа Канады, или глава Департамента международного экономического анализа.

Обсуждение и принятие решения, которое начинается в тот же день, что и оглашение рекомендаций по окончательной политике. В нем участвует только Совет управляющих Банка Канады. Эта стадия длится два дня.

Оглашение решения и публикация пресс-релиза (отчета по процентной ставке Банка Канады).

В зависимости от сложившихся условий инфляции, регулятор либо поднимает процентную ставку (если инфляция слишком высокая), либо опускает ее (если наблюдается дефляция), либо оставляет неизменной (если инфляция сохраняется на целевом уровне). Процентная ставка — основной инструмент регулирования инфляции, который реализуется Банком Канады.

Изменение процентной ставки приводит к краткосрочной волатильности канадского доллара. Если ставка увеличивается, это благоприятно влияет на котировки национальной валюты.

График последних значений: