Разрешения на строительство в Канаде м/м (Canada Building Permits m/m)

Страна:
Канада
CAD, Канадский доллар
Источник:
Статистическая служба Канады (Statistics Canada)
Сектор:
Бизнес
Средняя 14.9% 5.3%
5.9%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
8.5%
14.9%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Разрешения на строительство в Канаде, м/м (Canada Buildings Permits m/m) — индикатор изменения количества разрешений, выданных государственными органами на начало строительства новых зданий. Показатель рассчитывается в отчетном месяце по сравнению с предыдущим.

В расчет индикатора входят строительство жилых и нежилых зданий, а также возведение гражданских инженерных сооружений (мостов, эстакад и т.п.).

Источник данных для расчета этой статистики — опрос канадских муниципальных органов, выдающих разрешения. Он охватывает около 2400 муниципалитетов, представляющих все провинции и территории Канады. Данные корректируются с учетом сезонных колебаний, поскольку строительный сектор сильно подвержен влиянию сезонности.

Это опережающий индикатор состояния строительной отрасли Канады. Статистика выданных разрешений — исходные данные для расчета расходов на строительство, ежеквартальной и годовой оценки чистого основного капитала в стране. Если показатель растет, аналитики рассматривают это как благоприятный фактор развития не только строительной, но и смежных отраслей (производство стройматериалов, ипотечный кредитный сектор, рынок труда и т.д.).

Рост показателя количества разрешений на строительство может положительно отразиться на котировках канадского доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Разрешения на строительство в Канаде м/м (Canada Building Permits m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
14.9%
5.3%
5.9%
сент. 2025
4.5%
-4.3%
-4.0%
авг. 2025
-1.2%
1.5%
-1.1%
июль 2025
-0.1%
-0.4%
-9.5%
июнь 2025
-9.0%
4.7%
12.8%
май 2025
12.0%
2.6%
-6.8%
апр. 2025
-6.6%
-0.9%
-5.3%
март 2025
-4.1%
-14.0%
4.9%
февр. 2025
2.9%
-28.2%
-4.3%
янв. 2025
-3.2%
-5.1%
11.6%
дек. 2024
11.0%
0.8%
-5.6%
нояб. 2024
-5.9%
-15.0%
-4.1%
окт. 2024
-3.1%
-5.9%
11.5%
сент. 2024
11.5%
-4.5%
-6.3%
авг. 2024
-7.0%
-0.3%
20.8%
июль 2024
22.1%
6.8%
-13.0%
июнь 2024
-13.9%
5.4%
-12.7%
май 2024
-12.2%
2.0%
23.4%
апр. 2024
20.5%
-1.3%
-12.3%
март 2024
-11.7%
-9.6%
8.9%
февр. 2024
9.3%
-1.7%
12.9%
янв. 2024
13.5%
5.6%
-11.5%
дек. 2023
-14.0%
-1.7%
-5.0%
нояб. 2023
-3.9%
3.1%
3.0%
окт. 2023
2.3%
0.4%
-8.1%
сент. 2023
-6.5%
-2.1%
4.3%
авг. 2023
3.4%
-2.0%
-3.8%
июль 2023
-1.5%
8.7%
7.5%
июнь 2023
6.1%
-6.8%
12.6%
май 2023
10.5%
-2.4%
-21.0%
апр. 2023
-18.8%
0.5%
12.3%
март 2023
11.3%
-4.7%
5.5%
февр. 2023
8.6%
1.6%
-3.7%
янв. 2023
-4.0%
3.8%
-7.7%
дек. 2022
-7.3%
-2.2%
14.9%
нояб. 2022
14.1%
3.7%
-5.3%
окт. 2022
-1.4%
-2.0%
-18.2%
сент. 2022
-17.5%
-0.3%
12.0%
авг. 2022
11.9%
-0.8%
-7.3%
июль 2022
-6.6%
2.2%
-0.6%
июнь 2022
-1.5%
-0.7%
1.6%
май 2022
2.3%
-3.8%
-1.0%
апр. 2022
-0.6%
6.1%
-6.3%
март 2022
-9.3%
6.0%
24.6%
февр. 2022
21.0%
0.2%
-8.2%
янв. 2022
-8.8%
0.1%
-2.3%
дек. 2021
-1.9%
0.1%
7.6%
нояб. 2021
6.8%
-0.5%
2.4%
окт. 2021
1.3%
0.7%
4.1%
сент. 2021
4.3%
0.0%
-2.0%
