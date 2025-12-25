Экономический календарь
Разрешения на строительство в Канаде м/м (Canada Building Permits m/m)
|Средняя
|14.9%
|5.3%
|
5.9%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|8.5%
|
14.9%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Разрешения на строительство в Канаде, м/м (Canada Buildings Permits m/m) — индикатор изменения количества разрешений, выданных государственными органами на начало строительства новых зданий. Показатель рассчитывается в отчетном месяце по сравнению с предыдущим.
В расчет индикатора входят строительство жилых и нежилых зданий, а также возведение гражданских инженерных сооружений (мостов, эстакад и т.п.).
Источник данных для расчета этой статистики — опрос канадских муниципальных органов, выдающих разрешения. Он охватывает около 2400 муниципалитетов, представляющих все провинции и территории Канады. Данные корректируются с учетом сезонных колебаний, поскольку строительный сектор сильно подвержен влиянию сезонности.
Это опережающий индикатор состояния строительной отрасли Канады. Статистика выданных разрешений — исходные данные для расчета расходов на строительство, ежеквартальной и годовой оценки чистого основного капитала в стране. Если показатель растет, аналитики рассматривают это как благоприятный фактор развития не только строительной, но и смежных отраслей (производство стройматериалов, ипотечный кредитный сектор, рынок труда и т.д.).
Рост показателя количества разрешений на строительство может положительно отразиться на котировках канадского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Разрешения на строительство в Канаде м/м (Canada Building Permits m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
