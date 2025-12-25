Разрешения на строительство в Канаде, м/м (Canada Buildings Permits m/m) — индикатор изменения количества разрешений, выданных государственными органами на начало строительства новых зданий. Показатель рассчитывается в отчетном месяце по сравнению с предыдущим.

В расчет индикатора входят строительство жилых и нежилых зданий, а также возведение гражданских инженерных сооружений (мостов, эстакад и т.п.).

Источник данных для расчета этой статистики — опрос канадских муниципальных органов, выдающих разрешения. Он охватывает около 2400 муниципалитетов, представляющих все провинции и территории Канады. Данные корректируются с учетом сезонных колебаний, поскольку строительный сектор сильно подвержен влиянию сезонности.

Это опережающий индикатор состояния строительной отрасли Канады. Статистика выданных разрешений — исходные данные для расчета расходов на строительство, ежеквартальной и годовой оценки чистого основного капитала в стране. Если показатель растет, аналитики рассматривают это как благоприятный фактор развития не только строительной, но и смежных отраслей (производство стройматериалов, ипотечный кредитный сектор, рынок труда и т.д.).

Рост показателя количества разрешений на строительство может положительно отразиться на котировках канадского доллара.

График последних значений: