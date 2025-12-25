КалендарьРазделы

Объем импорта Канады (Canada Imports)

Страна:
Канада
CAD, Канадский доллар
Источник:
Статистическая служба Канады (Statistics Canada)
Сектор:
Торговля
Низкая $​64.078 млрд
$​66.831 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
$​64.078 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Импорт Канады (Canada Imports) отражает стоимость импортированных в страну товаров в отчетном месяце, в долларах США. Расчет стоимости импорта в американской валюте помогает корректно сравнивать показатели Канады с другими странами и оценивать торговую статистику. Экономисты используют этот показатель для оценки структуры и интенсивности торговых потоков.

Если импортируется больше товаров и услуг, чем экспортируется, то складывается ситуация торгового дефицита. В случае стран с высокоразвитой экономикой – в частности, Канады – это может означать, что трудоёмкие производства переносятся за пределы государства, за счет чего сдерживается инфляция и поддерживается высокий уровень жизни населения. Торговый дефицит в таких случаях покрывается за счет иных методов экономического взаимодействия – к примеру, с помощью эмиссии долговых инструментов.

Изменение объема импорта страны — важный фактор оценки экономической ситуации. Этот показатель является весомой составляющей ВВП страны.

Влияние объемов импорта на котировки канадского доллара неоднозначное и зависит от контекста бизнес-циклов или других экономических показателей — например, от динамики производства. В общем случае, в процессе импортных поставок резиденты Канады вынуждены продавать канадский доллар и покупать иностранную валюту, чтобы расплатиться с поставщиком. Поэтому резкое увеличение объема импорта может негативно отразиться на котировках канадского доллара. Однако влияние этого компонента торгового баланса на волатильность CAD, как правило, носит непродолжительный характер.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Объем импорта Канады (Canada Imports)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
сент. 2025
$​64.078 млрд
$​66.831 млрд
авг. 2025
$​66.908 млрд
$​66.279 млрд
июль 2025
$​66.798 млрд
$​67.285 млрд
июнь 2025
$​67.604 млрд
$​66.688 млрд
май 2025
$​66.664 млрд
$​67.721 млрд
апр. 2025
$​67.581 млрд
$​70.013 млрд
март 2025
$​70.401 млрд
$​71.443 млрд
февр. 2025
$​71.633 млрд
$​71.083 млрд
янв. 2025
$​70.492 млрд
$​68.933 млрд
дек. 2024
$​68.755 млрд
$​67.183 млрд
нояб. 2024
$​66.429 млрд
$​65.226 млрд
окт. 2024
$​65.141 млрд
$​64.822 млрд
сент. 2024
$​65.145 млрд
$​65.427 млрд
авг. 2024
$​65.408 млрд
$​65.223 млрд
июль 2024
$​64.974 млрд
$​66.097 млрд
июнь 2024
$​66.011 млрд
$​64.802 млрд
май 2024
$​64.372 млрд
$​65.431 млрд
апр. 2024
$​65.495 млрд
$​64.797 млрд
март 2024
$​64.840 млрд
$​65.621 млрд
февр. 2024
$​65.233 млрд
$​62.370 млрд
янв. 2024
$​61.789 млрд
$​64.235 млрд
дек. 2023
$​64.385 млрд
$​64.267 млрд
нояб. 2023
$​64.172 млрд
$​62.970 млрд
окт. 2023
$​63.013 млрд
$​64.810 млрд
сент. 2023
$​64.991 млрд
$​64.329 млрд
авг. 2023
$​63.839 млрд
$​61.499 млрд
июль 2023
$​61.404 млрд
$​64.887 млрд
июнь 2023
$​64.428 млрд
$​64.734 млрд
май 2023
$​64.968 млрд
$​63.067 млрд
апр. 2023
$​62.908 млрд
$​63.013 млрд
март 2023
$​62.591 млрд
$​64.483 млрд
февр. 2023
$​64.611 млрд
$​65.454 млрд
янв. 2023
$​65.101 млрд
$​63.130 млрд
дек. 2022
$​63.127 млрд
$​63.965 млрд
нояб. 2022
$​64.413 млрд
$​65.763 млрд
окт. 2022
$​65.823 млрд
$​65.435 млрд
сент. 2022
$​65.228 млрд
$​64.937 млрд
авг. 2022
$​63.864 млрд
$​64.973 млрд
июль 2022
$​64.198 млрд
$​65.345 млрд
июнь 2022
$​64.858 млрд
$​63.793 млрд
май 2022
$​63.112 млрд
$​63.538 млрд
апр. 2022
$​62.811 млрд
$​61.667 млрд
март 2022
$​61.143 млрд
$​56.758 млрд
февр. 2022
$​56.083 млрд
$​54.002 млрд
янв. 2022
$​54.000 млрд
$​58.298 млрд
дек. 2021
$​57.749 млрд
$​55.681 млрд
нояб. 2021
$​55.439 млрд
$​54.156 млрд
окт. 2021
$​54.090 млрд
$​51.387 млрд
сент. 2021
$​51.140 млрд
$​52.750 млрд
авг. 2021
$​52.506 млрд
$​53.277 млрд
