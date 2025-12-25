Экономический календарь
Объем импорта Канады (Canada Imports)
|Низкая
|$64.078 млрд
|
$66.831 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
$64.078 млрд
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Импорт Канады (Canada Imports) отражает стоимость импортированных в страну товаров в отчетном месяце, в долларах США. Расчет стоимости импорта в американской валюте помогает корректно сравнивать показатели Канады с другими странами и оценивать торговую статистику. Экономисты используют этот показатель для оценки структуры и интенсивности торговых потоков.
Если импортируется больше товаров и услуг, чем экспортируется, то складывается ситуация торгового дефицита. В случае стран с высокоразвитой экономикой – в частности, Канады – это может означать, что трудоёмкие производства переносятся за пределы государства, за счет чего сдерживается инфляция и поддерживается высокий уровень жизни населения. Торговый дефицит в таких случаях покрывается за счет иных методов экономического взаимодействия – к примеру, с помощью эмиссии долговых инструментов.
Изменение объема импорта страны — важный фактор оценки экономической ситуации. Этот показатель является весомой составляющей ВВП страны.
Влияние объемов импорта на котировки канадского доллара неоднозначное и зависит от контекста бизнес-циклов или других экономических показателей — например, от динамики производства. В общем случае, в процессе импортных поставок резиденты Канады вынуждены продавать канадский доллар и покупать иностранную валюту, чтобы расплатиться с поставщиком. Поэтому резкое увеличение объема импорта может негативно отразиться на котировках канадского доллара. Однако влияние этого компонента торгового баланса на волатильность CAD, как правило, носит непродолжительный характер.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Объем импорта Канады (Canada Imports)".
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress