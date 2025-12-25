Производительность труда в Канаде, кв/кв (Canada Labor Productivity q/q) отражает изменение эффективности труда канадских работников при производстве товаров и услуг в отчетном квартале по сравнению с предыдущим. Она рассчитывается как изменение объема произведенного реального ВВП за чаc.

Данные для расчета индикатора извлекаются из административных источников, а также из регулярно проводимых опросов населения. Реальный ВВП рассчитывается из номинального путем применения дефлятора, данные по реальной добавленной стоимости используются для измерения объема производства в основных отраслях и подсекторах экономики. Количество отработанных часов, на которое делится реальная добавленная стоимость, рассчитывается из статистики по рынку труда.

Производительность труда — один из базовых показателей экономики страны. Он демонстрирует взаимосвязь между реальной производительностью труда и рабочим временем, затраченным на ее достижение. Эти данные используются в экономическом анализе, прогнозировании и анализе цен, в разработке политики частных компаний и государственных программ, а также при оценке технологических инноваций, которые планируется внести в производство.

Однако уровень производительности труда не нужно интерпретировать только как представление вклада рабочей силы в производство. Он отражает и массу других факторов: изменение характеристик рабочей силы, управленческих технологий, организации производства, распределения ресурсов и, конечно, уровень технологий.

Рост производительности говорит о повышении эффективности использования производственных мощностей. Учитывая, что затраты на рабочую силу составляют важную часть производственных издержек, высокая производительность позволяет удовлетворять потребительский спрос с меньшими затратами на рабочую силу. В краткосрочной перспективе это может привести к росту промышленного производства. Всё это позволяет предположить, что рост значения показателя благоприятно повлияет на котировки канадского доллара.

График последних значений: