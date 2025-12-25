Экономический календарь
Производительность труда в Канаде кв/кв (Canada Labor Productivity q/q)
|Средняя
|0.9%
|-0.2%
|
-1.0%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|0.0%
|
0.9%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Производительность труда в Канаде, кв/кв (Canada Labor Productivity q/q) отражает изменение эффективности труда канадских работников при производстве товаров и услуг в отчетном квартале по сравнению с предыдущим. Она рассчитывается как изменение объема произведенного реального ВВП за чаc.
Данные для расчета индикатора извлекаются из административных источников, а также из регулярно проводимых опросов населения. Реальный ВВП рассчитывается из номинального путем применения дефлятора, данные по реальной добавленной стоимости используются для измерения объема производства в основных отраслях и подсекторах экономики. Количество отработанных часов, на которое делится реальная добавленная стоимость, рассчитывается из статистики по рынку труда.
Производительность труда — один из базовых показателей экономики страны. Он демонстрирует взаимосвязь между реальной производительностью труда и рабочим временем, затраченным на ее достижение. Эти данные используются в экономическом анализе, прогнозировании и анализе цен, в разработке политики частных компаний и государственных программ, а также при оценке технологических инноваций, которые планируется внести в производство.
Однако уровень производительности труда не нужно интерпретировать только как представление вклада рабочей силы в производство. Он отражает и массу других факторов: изменение характеристик рабочей силы, управленческих технологий, организации производства, распределения ресурсов и, конечно, уровень технологий.
Рост производительности говорит о повышении эффективности использования производственных мощностей. Учитывая, что затраты на рабочую силу составляют важную часть производственных издержек, высокая производительность позволяет удовлетворять потребительский спрос с меньшими затратами на рабочую силу. В краткосрочной перспективе это может привести к росту промышленного производства. Всё это позволяет предположить, что рост значения показателя благоприятно повлияет на котировки канадского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Производительность труда в Канаде кв/кв (Canada Labor Productivity q/q)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
