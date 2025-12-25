Экономический календарь
Оптовые продажи в Канаде м/м (Canada Wholesale Trade m/m)
|Средняя
|0.1%
|0.5%
|
0.6%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|-0.3%
|
0.1%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Оптовые продажи в Канаде м/м (Canada Wholesale Trade m/m) отражают изменение стоимости товаров, проданных в Канаде оптом в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Показатель рассчитывается по данным из нескольких источников: административных сведений и ежемесячного опроса представителей оптового сектора торговли.
Из показателя исключены данные об оптовой торговле зерном, нефтью и нефтепродуктами. В расчете участвуют товары длительного пользования, используемые в производстве (сельскохозяйственное и промышленное оборудование, грузовые автомобили и т.д.). Экспортные товары включены в расчет показателя. К оптовикам относятся все предприятия, реализующие товар крупными партиями: как производители, так и перекупщики; как осуществляющие продажу физически, со складов, так и электронные площадки, перенаправляющие потоки продуктов за комиссионный процент.
В среднем оптовая торговля обеспечивает 5 – 6% валового внутреннего продукта. Поэтому сектор оптовой торговли — важный показатель здоровья экономики. Бизнес-сообщество использует эти данные для анализа эффективности рынка. Органы управления страны учитывают показатель в том числе при разработке налоговой политики.
Поскольку изменение цен на оптовом уровне в краткосрочной перспективе отражается на розничных ценах, то оптовые продажи служат важным опережающим индикатором потребительской инфляции в стране. Рост значения показателя может благоприятно отразиться на котировках канадского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Оптовые продажи в Канаде м/м (Canada Wholesale Trade m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
