Оптовые продажи в Канаде м/м (Canada Wholesale Trade m/m) отражают изменение стоимости товаров, проданных в Канаде оптом в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Показатель рассчитывается по данным из нескольких источников: административных сведений и ежемесячного опроса представителей оптового сектора торговли.

Из показателя исключены данные об оптовой торговле зерном, нефтью и нефтепродуктами. В расчете участвуют товары длительного пользования, используемые в производстве (сельскохозяйственное и промышленное оборудование, грузовые автомобили и т.д.). Экспортные товары включены в расчет показателя. К оптовикам относятся все предприятия, реализующие товар крупными партиями: как производители, так и перекупщики; как осуществляющие продажу физически, со складов, так и электронные площадки, перенаправляющие потоки продуктов за комиссионный процент.

В среднем оптовая торговля обеспечивает 5 – 6% валового внутреннего продукта. Поэтому сектор оптовой торговли — важный показатель здоровья экономики. Бизнес-сообщество использует эти данные для анализа эффективности рынка. Органы управления страны учитывают показатель в том числе при разработке налоговой политики.

Поскольку изменение цен на оптовом уровне в краткосрочной перспективе отражается на розничных ценах, то оптовые продажи служат важным опережающим индикатором потребительской инфляции в стране. Рост значения показателя может благоприятно отразиться на котировках канадского доллара.

