КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Изменение полной занятости в Канаде (Canada Full-Time Employment Change)

Страна:
Канада
CAD, Канадский доллар
Источник:
Статистическая служба Канады (Statistics Canada)
Сектор:
Труд
Низкая -9.4 тыс
-18.5 тыс
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
-9.4 тыс
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Изменение полной занятости в Канаде (Canada Full-Time Employment Change) отражает изменение количества работников, занятых на полный рабочий день, в течение отчетного месяца. В показатель полной занятости включены люди, которые заняты 30 и более часов в неделю на основной или единственной работе.

Данные для расчета уровня полной занятости в Канаде берутся из результатов регулярного общенационального опроса населения. Опрос проводится по всей стране. Из этого исследования исключены следующие категории лиц:

  • жители резерваций и других мест проживания коренного населения;
  • штатные сотрудники Вооруженных сил Канады;
  • жители крайне отдаленных районов с очень низкой плотностью населения.

Особенностью расчета занятости в Канаде является то, что в опросы включены 15-летние подростки, в отличие от большинства других развитых стран, где в число трудоспособного населения входят граждане старше 15 лет.

Данные представлены с учетом сезонной корректировки.

Интерпретация показателя зависит от контекста. Рост полной занятости обычно трактуется как благоприятный фактор развития экономики.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение полной занятости в Канаде (Canada Full-Time Employment Change)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
-9.4 тыс
-18.5 тыс
окт. 2025
-18.5 тыс
106.1 тыс
сент. 2025
106.1 тыс
-6.0 тыс
авг. 2025
-6.0 тыс
-51.0 тыс
июль 2025
-51.0 тыс
13.5 тыс
июнь 2025
13.5 тыс
57.7 тыс
май 2025
57.7 тыс
31.5 тыс
апр. 2025
31.5 тыс
-62.0 тыс
март 2025
-62.0 тыс
-19.7 тыс
февр. 2025
-19.7 тыс
35.2 тыс
янв. 2025
35.2 тыс
59.1 тыс
дек. 2024
57.5 тыс
54.2 тыс
нояб. 2024
54.2 тыс
25.6 тыс
окт. 2024
25.6 тыс
112.0 тыс
сент. 2024
112.0 тыс
-43.6 тыс
авг. 2024
-43.6 тыс
61.6 тыс
июль 2024
61.6 тыс
-3.4 тыс
июнь 2024
-3.4 тыс
-35.6 тыс
май 2024
-35.6 тыс
40.1 тыс
апр. 2024
40.1 тыс
-0.7 тыс
март 2024
-0.7 тыс
70.6 тыс
февр. 2024
70.6 тыс
-11.6 тыс
янв. 2024
-11.6 тыс
-23.5 тыс
дек. 2023
-23.5 тыс
59.6 тыс
нояб. 2023
59.6 тыс
-3.3 тыс
окт. 2023
-3.3 тыс
15.8 тыс
сент. 2023
15.8 тыс
32.2 тыс
авг. 2023
32.2 тыс
1.7 тыс
июль 2023
1.7 тыс
109.6 тыс
июнь 2023
109.6 тыс
-32.7 тыс
май 2023
-32.7 тыс
-6.2 тыс
апр. 2023
-6.2 тыс
18.8 тыс
март 2023
18.8 тыс
31.1 тыс
февр. 2023
31.1 тыс
121.1 тыс
янв. 2023
121.1 тыс
84.5 тыс
дек. 2022
84.5 тыс
50.7 тыс
нояб. 2022
50.7 тыс
119.3 тыс
окт. 2022
119.3 тыс
5.7 тыс
сент. 2022
5.7 тыс
-77.2 тыс
авг. 2022
-77.2 тыс
-13.1 тыс
июль 2022
-13.1 тыс
-4.0 тыс
июнь 2022
-4.0 тыс
135.4 тыс
май 2022
135.4 тыс
-31.6 тыс
апр. 2022
-31.6 тыс
92.7 тыс
март 2022
92.7 тыс
121.5 тыс
февр. 2022
121.5 тыс
-82.7 тыс
янв. 2022
-82.7 тыс
122.5 тыс
дек. 2021
122.5 тыс
79.9 тыс
нояб. 2021
79.9 тыс
36.4 тыс
окт. 2021
36.4 тыс
193.6 тыс
12345
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания