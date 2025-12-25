Экономический календарь
Изменение полной занятости в Канаде (Canada Full-Time Employment Change)
|Низкая
|-9.4 тыс
|
-18.5 тыс
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
-9.4 тыс
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Изменение полной занятости в Канаде (Canada Full-Time Employment Change) отражает изменение количества работников, занятых на полный рабочий день, в течение отчетного месяца. В показатель полной занятости включены люди, которые заняты 30 и более часов в неделю на основной или единственной работе.
Данные для расчета уровня полной занятости в Канаде берутся из результатов регулярного общенационального опроса населения. Опрос проводится по всей стране. Из этого исследования исключены следующие категории лиц:
- жители резерваций и других мест проживания коренного населения;
- штатные сотрудники Вооруженных сил Канады;
- жители крайне отдаленных районов с очень низкой плотностью населения.
Особенностью расчета занятости в Канаде является то, что в опросы включены 15-летние подростки, в отличие от большинства других развитых стран, где в число трудоспособного населения входят граждане старше 15 лет.
Данные представлены с учетом сезонной корректировки.
Интерпретация показателя зависит от контекста. Рост полной занятости обычно трактуется как благоприятный фактор развития экономики.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение полной занятости в Канаде (Canada Full-Time Employment Change)".
