Отчет по процентной ставке Банка Канады (BoC Rate Statement) содержит решение о процентной ставке, а также короткие пояснения о факторах, которые повлияли на это решение. Он публикуется восемь раз в год и является одним из главных событий, влияющих на котировки канадского доллара.

Решение о процентной ставке принимается Советом управляющих Банка Канады. В своем решении Совет управляющих ориентируется на информацию, предоставленную Комитетом по обзору денежно-кредитной политики и четырьмя экономическими отделами регулятора (они отвечают за анализ экономической ситуации в Канаде, международной экономики, финансовой стабильности и финансовых рынков). Также в процессе принятия решения используется информация от статистического ведомства страны.

Процесс принятия решения состоит из нескольких шагов. Сначала все вышеуказанные комитеты и департаменты презентуют проектную документацию по сложившейся ситуации и перспективе развития финансовой системы страны. Затем проходит основной брифинг, на котором обсуждается полученная информации. Затем Совет управляющих получает от департаментов регулятора окончательные рекомендации по денежно-кредитной политике, после чего приступает к внутреннему обсуждению. После этого выносится решение, которое оглашается на пресс-конференции Банка Канады и публикуется в виде отчета по процентной ставке.

В зависимости от сложившихся условий инфляции, регулятор либо поднимает процентную ставку (если инфляция слишком высокая), либо опускает ее (если наблюдается дефляция), либо оставляет неизменной (если инфляция сохраняется на целевом уровне). Процентная ставка — основной инструмент регулирования инфляции, который реализуется Банком Канады.

Изменение процентной ставки приводит к краткосрочной волатильности канадского доллара. Если ставка увеличивается, это благоприятно влияет на котировки национальной валюты.